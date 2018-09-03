В Самаре проходит книжная выставка "Университет — Наука — Город — 2018"

В Самаре 3 и 4 сентября работает VIII академическая книжная выставка издательской деятельности "Университет — Наука — Город — 2018" под эгидой Совета ректоров вузов региона, организованная Самарским филиалом Московского городского педагогического университета и областной универсальной научной библиотекой.

Выставка проходит каждые два года, в этом приурочена к празднованию 100-летия университетского образования в Самарской области.

3 сентября в театре оперы и балета открывается экспозиция "Университет — Наука — Город — 2018" . Ведущие вузы региона представляют свои научные монографии, учебные и методические пособия, сборники статей, материалы конференций, вузовские научные журналы, электронные издания за 2017–2018 год.

4 сентября выставка продолжит свою работу в Самарской областной универсальной научной библиотеке, для издателей будет организована обучающая программа по вопросам применения государственных, библиографических стандартов в современном издательском деле и по проблемам электронного книгоиздания.

Также в течение всего дня будут открыты для посещения экспозиции "Самара, рожденная в сердце России…", "Горький и Александровская публичная библиотека в Самаре", "Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном", сообщает пресс-служба СОУНБ.