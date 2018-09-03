В Самаре проходит книжная выставка "Университет — Наука — Город — 2018"

В Самаре 3 и 4 сентября работает VIII академическая книжная выставка издательской деятельности "Университет — Наука — Город — 2018" под эгидой Совета ректоров вузов региона, организованная Самарским филиалом Московского городского педагогического университета и областной универсальной научной библиотекой.
Выставка проходит каждые два года, в этом приурочена к празднованию 100-летия университетского образования в Самарской области.
3 сентября в театре оперы и балета открывается экспозиция "Университет — Наука — Город — 2018" . Ведущие вузы региона представляют свои научные монографии, учебные и методические пособия, сборники статей, материалы конференций, вузовские научные журналы, электронные издания за 2017–2018 год.
4 сентября выставка продолжит свою работу в Самарской областной универсальной научной библиотеке, для издателей будет организована обучающая программа по вопросам применения государственных, библиографических стандартов в современном издательском деле и по проблемам электронного книгоиздания.
Также в течение всего дня будут открыты для посещения экспозиции "Самара, рожденная в сердце России…", "Горький и Александровская публичная библиотека в Самаре", "Иван Сергеевич Тургенев: неизвестное об известном", сообщает пресс-служба СОУНБ.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.