Три портфеля, три букета: тройняшки пошли в первый класс школы на Мехзаводе

В субботу, 1 сентября, сразу в трех самарских школах в первые классы пошли тройняшки. Одни из них — братья Смагины. Ребята стали учениками 1 "А" класса одного из общеобразовательных учреждений в пос. Мехзавод. Как прошло первое знакомство с новыми друзьями и как научиться отличать похожих друг на друга как две капли воды братьев? Корреспондент "Волга Ньюс" проводил первоклашек на праздничную линейку.
Ровно в 10 утра, как и было обговорено в телефонном разговоре с мамой, открывается дверь подъезда и на улицу высыпают трое абсолютно одинаковых мальчишек: одеты в клетчатые жилетки, белоснежные рубашки, с повязанными галстуками, у троих в руках по букету хризантем, трое беззубо улыбаются и шепеляво одновременно произносят: "Здравствуйте!"
"Выстроились в линейку, идем ровно", — командует Анна Смагина. Приятная блондинка за последние семь лет в статусе "мама тройняшек" научилась руководить "мужиками", решать конфликты, делить то, что не делится, любить еще сильнее и воспитала в себе огромное чувство терпения и мудрости.
"Когда я узнала, что будет тройня, первое, что испытала, — это шок. Потом подумала: всегда хотела большую семью и даже если родился бы один ребенок, то еще двое появились попозже", — рассказывает Анна.
"Я — Егор"
"А я — Сережа"
"Меня зовут Дима", — похожие, как три капли воды, ребята рассказывают как их зовут и делятся планами на будущее.
Дмитрий собирается стать гонщиком, Сережа — полицейским, а Егор, самый младший из братьев, — водителем. Причем, не просто шофером, а собирается ездить за рулем исключительно "Волги".
Анна вместе с сыновьями идут через дворы пос. Мехзавод к школе № 103, по пути заходят за бабушкой.
"Смотрите, как подросли наши мужички — даже не верится", — Елена Кривенко обнимает внуков.
Бабушка вспоминает, как испытала шок не меньше, чем Анна, когда узнала, что планируется такое масштабное прибавление в семействе. Имена выбирала мама, а бабушка назвала одного из внуков.
"Было дело. Путали их поначалу. А сейчас они уже сами говорят: "Меня Дима зовут. Меня Сережа зовут, я не Дима, а Сережа". Со спины они все одинаковые, а на лицо глянешь — разные", — продолжает Елена Кривенко.
"Нас втрое больше, — рассказывает Анна Смагина. - Если покупаю подарки, то три сразу, также с одеждой".
Чета Смагиных подходит к школе. Первоклассников просят пройти на праздничную линейку. Для них звенит первый звонок. Первая учительница провожает ребят в класс. Теперь Егор, Дмитрий и Сергей Смагины официально — первоклассники и с этого момента начинается их новая семейная история.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)