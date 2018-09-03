Три портфеля, три букета: тройняшки пошли в первый класс школы на Мехзаводе

В субботу, 1 сентября, сразу в трех самарских школах в первые классы пошли тройняшки. Одни из них — братья Смагины. Ребята стали учениками 1 "А" класса одного из общеобразовательных учреждений в пос. Мехзавод. Как прошло первое знакомство с новыми друзьями и как научиться отличать похожих друг на друга как две капли воды братьев? Корреспондент "Волга Ньюс" проводил первоклашек на праздничную линейку.

Ровно в 10 утра, как и было обговорено в телефонном разговоре с мамой, открывается дверь подъезда и на улицу высыпают трое абсолютно одинаковых мальчишек: одеты в клетчатые жилетки, белоснежные рубашки, с повязанными галстуками, у троих в руках по букету хризантем, трое беззубо улыбаются и шепеляво одновременно произносят: "Здравствуйте!"

"Выстроились в линейку, идем ровно", — командует Анна Смагина. Приятная блондинка за последние семь лет в статусе "мама тройняшек" научилась руководить "мужиками", решать конфликты, делить то, что не делится, любить еще сильнее и воспитала в себе огромное чувство терпения и мудрости.

"Когда я узнала, что будет тройня, первое, что испытала, — это шок. Потом подумала: всегда хотела большую семью и даже если родился бы один ребенок, то еще двое появились попозже", — рассказывает Анна.

"Я — Егор"

"А я — Сережа"

"Меня зовут Дима", — похожие, как три капли воды, ребята рассказывают как их зовут и делятся планами на будущее.

Дмитрий собирается стать гонщиком, Сережа — полицейским, а Егор, самый младший из братьев, — водителем. Причем, не просто шофером, а собирается ездить за рулем исключительно "Волги".

Анна вместе с сыновьями идут через дворы пос. Мехзавод к школе № 103, по пути заходят за бабушкой.

"Смотрите, как подросли наши мужички — даже не верится", — Елена Кривенко обнимает внуков.

Бабушка вспоминает, как испытала шок не меньше, чем Анна, когда узнала, что планируется такое масштабное прибавление в семействе. Имена выбирала мама, а бабушка назвала одного из внуков.

"Было дело. Путали их поначалу. А сейчас они уже сами говорят: "Меня Дима зовут. Меня Сережа зовут, я не Дима, а Сережа". Со спины они все одинаковые, а на лицо глянешь — разные", — продолжает Елена Кривенко.

"Нас втрое больше, — рассказывает Анна Смагина. - Если покупаю подарки, то три сразу, также с одеждой".

Чета Смагиных подходит к школе. Первоклассников просят пройти на праздничную линейку. Для них звенит первый звонок. Первая учительница провожает ребят в класс. Теперь Егор, Дмитрий и Сергей Смагины официально — первоклассники и с этого момента начинается их новая семейная история.