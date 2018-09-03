В доме ребенка "Солнышко" нашли нарушения санитарных норм

В отделении "Малютка" дома ребенка "Солнышко" в Красноглинском районе Самары нашли нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В отделении живут дети до четырех лет. Как сообщили в надзорном ведомстве, в одной из групп на кроватях несовершеннолетних не было простыней, некоторые кровати были застелены простынями, которые не соответствовали размерам спального места. Также выявлены факты ненадлежащего учета подгузников, использования посуды с отбитыми краями и сколами.

Прокуратура Красноглинского района внесла представление об устранении нарушений в адрес временно исполняющего обязанности министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.

"Акт прокурорского реагирования рассмотрен, орган исполнительной власти субъекта принял организационные меры по устранению нарушений, восемь лиц, включая руководителя отделения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщили в прокуратуре.