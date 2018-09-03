В доме ребенка "Солнышко" нашли нарушения санитарных норм

В отделении "Малютка" дома ребенка "Солнышко" в Красноглинском районе Самары нашли нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
В отделении живут дети до четырех лет. Как сообщили в надзорном ведомстве, в одной из групп на кроватях несовершеннолетних не было простыней, некоторые кровати были застелены простынями, которые не соответствовали размерам спального места. Также выявлены факты ненадлежащего учета подгузников, использования посуды с отбитыми краями и сколами.
Прокуратура Красноглинского района внесла представление об устранении нарушений в адрес временно исполняющего обязанности министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.
"Акт прокурорского реагирования рассмотрен, орган исполнительной власти субъекта принял организационные меры по устранению нарушений, восемь лиц, включая руководителя отделения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщили в прокуратуре.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...