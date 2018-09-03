В центре Самары ограничат движение транспорта из-за празднования Дня города

В Самаре временно ограничат движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД) в связи с празднованием Дня города.

Движение будет ограничено на следующих участках:

с 12:00 до 23:00 7 сентября - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновской до Полевой;

с 08:00 8-го числа до 24:00 9 сентября - по улицам Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской.

Также временно закроют проезд с 08:00 8 сентября до 24:00 следующего дня - по ул. Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской.

Кроме того, будут запрещены остановка и стоянка транспорта на следующих участках:

с 20:00 6 сентября до 23:00 7-го числа - по Волжскому проспекту от ул. Ульяновской до Полевой;

с 20:00 7 сентября до 24:00 9 сентября - по улицам Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской, Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской.

Движение общественного транспорта с 12:00 до 23:00 7 сентября (автобусов маршрутов №№ 11, 61, 247, 261), с 08:00 до 24:00 8 сентября (автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 34, 207, 226, 240, 297), а также с 00:00 до 24:00 9 сентября (автобусов маршрутов №24, 92, 34, 207, 226, 240, 297) будет организовано по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами ограничения движения, а также движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте администрации Самары.