Два самарских медика стали победителями всероссийского конкурса

На заседании центральной конкурсной комиссии министерства здравоохранения РФ 28 августа подвели итоги третьего всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием".

Определились 24 призера в восьми номинациях. Среди победителей конкурса — два представителя самарского здравоохранения. В номинации "Лучшая медицинская сестра" первое место заняла медицинская сестра процедурной Клиник Самарского государственного медицинского университета Ирина Овчинникова. А в номинации "Лучший лаборант" второе место заняла рентгенолаборант Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Елена Ершова.