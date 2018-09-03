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Преступления Происшествия

Самарские фальшивомонетчики оказались частью ОПГ, сбывшей в России 50 млн рублей

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело, которое расследовали в Самарской области, оказалось частью масштабного расследования о сбыте поддельных денег по всей России.

Речь идет о сбыте купюр достоинством 1000 и 5000 рублей на территории Самарской, Оренбургской, Волгоградской, Московской и Свердловской областей, Пермского края, Татарстана, Крыма, Башкортостана и Москвы.

На данный момент возбуждено 120 уголовных дел по ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", следствие считает, что везде действовали члены одного преступного сообщества. Предполагается, что они сбыли более 50 млн руб. по всей России.

Сообщников себе подыскивали в разных регионах, снабжали их фальшивками, объясняли, как лучше себя вести и где сбывать поддельные купюры.

Сейчас под стражу заключены 29 подозреваемых, в том числе организаторы. По данным источника в правоохранительных органах, во главе группировки стоял уроженец Азербайджана, гражданин России 1966 года рождения, который ранее в поле зрения силовых структур не попадал.

31 августа было возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем". Будут ли вести расследование самарские следователи или дело передадут столичным коллегам, пока не ясно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Здоровых 12:52 В Самаре чемпиона России по дзюдо задержали за грабеж

Ну,а что,президент тоже дзюдоист.Дзюдоисты они такие!

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Оксана Иванова 13 августа 2018 13:40 Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей

Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось

Фернандо Алонсо 08 августа 2018 17:09 Жителю Самары предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки

А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?

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