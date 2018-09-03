В Самарской области работают над улучшением экологической ситуации

В понедельник, 3 сентября, врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Александр Нефедов принял участие в рабочем совещании, которое провел министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Совещание в формате видеоконференции было посвящено вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды. Министр отметил, что такие региональные "экологические часы" будут проводиться несколько раз в год.

Президент России Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал Указ № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". На основании Указа были разработаны национальные проекты.

На видеоконференции Александр Нефёдов доложил, что в настоящее время правительством Самарской области определены руководители и кураторы национальных проектов, готовится соответствующий нормативный акт. Разрабатывается план мероприятий (дорожная карта) по реализации в регионе национальных проектов, в том числе по направлению "Экология".

"Заявка Самарской области по участию в данном нацпроекте содержит объемы финансового обеспечения 79 мероприятий и информацию о планируемых значениях показателей в разрезе федеральных проектов по годам, — отметил врио председателя регионального правительства Александр Нефёдов. — Общий объем заявленного финансирования за счет средств федерального бюджета — 28 миллиардов рублей. Многолетние наблюдения за качеством окружающей среды показывают, что экологическая ситуация в Самарской области в целом стабильная. За последние пять лет наблюдается тенденция к снижению выбросов от стационарных источников, и незначительному росту объемов выбросов от передвижных. Нет городов с высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения воздуха. Однако, учитывая, что Самарская область — один из ведущих российских промышленных регионов страны с высокой техногенной нагруженностью, необходима постоянная планомерная работа по улучшению экологической ситуации".

Ключевые для региона экологические проблемы будут решать в рамках федеральных проектов:

"Оздоровление Волги" (заявлено 34 объекта, ожидаемый результат: сокращение в восемь раз объема сточных вод в реку Волгу, строительство, реконструкция 34 очистных сооружений);

"Чистая страна" (заявлено семь объектов, ожидаемый результат: ликвидация четырех объектов накопленного вреда и трех объектов несанкционированного размещения отходов);

"Питьевая вода" (заявлено 22 объекта, ожидаемый результат: достижение значения показателя по обеспечению питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, 90% населения Самарской области);

"Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов" (заявлено 15 объектов, ожидаемый результат: введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО — 2 млн тонн, мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО — 940 тыс. тонн);

"Сохранение уникальных водных объектов" (заявлен один объект, ожидаемый результат: восстановление 140 гектаров реки Сызранки).