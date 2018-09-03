16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Представители Фонда президентских грантов проводят для самарских НКО серию обучающих мероприятий В Струковском саду прошел бесплатный мастер-класс по китайскому языку Самарская область присоединяется к всероссийской акции "Безопасность детства" В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области Президентские гранты получат 33 социальных проекта Самарской области

Общественные организации Общество

В Самаре стартует автопробег десантников

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати

Во вторник, 4 сентября, в 11.00 на площади Славы состоится старт автопробега Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России", посвященного 100-летнему юбилею Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному училищу им. Генерала В. Ф. Маргелова.

Перед стартом участники автопробега возложат цветы к Вечному огню у горельефа "Скорбящей Матери-Родине".

В рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова "Союз десантников России", совместно с Самарской региональной организацией ветеранов "Берет" организует автопробег"Самара-Тольятти-Ульяновск-Пенза-Тамбов-Воронеж-Тула-Москва-Рязань-Самара".

Рязанское воздушно-десантное училище является уникальным военно-учебным заведением. За его историю 53 выпускника училища стали Героями Советского Союза, 75 — Героями России, более 140 выпускников училища стали генералами.

По случаю празднования 100–летнего юбилея, учитывая заслуги перед Отечеством, Президент России Владимир Путин в этом году подписал Указ, присвоив Рязанскому десантному училищу почетное звание "гвардейское".

В автопробег из Самары отправятся руководитель Всероссийского Союза общественных объединений Ветеранов десантных войск "Союз десантников России", Герой Советского Союза, генерал-полковник В. А. Востротин, президент Самарской общественной организации ветеранов "Берет" А. С. Тимошенко, ветераны ВДВ Самарской области, выпускники Рязанского десантного училища, представители других ветеранских организаций и общественных движений, представители спортивных организаций и военно-патриотических клубов.

После старта в Самаре участники автопробега отправятся в Рязань с остановками в Тольятти, Ульяновске, Пензе, Тамбове, Воронеже, Туле и Москве. Во всех регионах наших земляков будут ждать в воинских частях воздушно-десантных войск представители власти и общественности. В местах дислокации запланированы мероприятия: концерты военно-патриотической песни Самарской десантной группы ВИА "Гвардия", возложение цветов к Вечному огню в память о погибших, посещение воинских частей ВДВ, экскурсионные программы, встречи с представителями органов власти, общественных движений и военно-патриотических клубов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Карина Ткаченко 28 марта 2017 08:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 15:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 09:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Фото на сайте

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Заключительный этап областного форума "Мы вместе! Мы за Россию!"

Заключительный этап областного форума "Мы вместе! Мы за Россию!"

Форум "Мы вместе! Мы за Россию!" в Новокуйбышевске

Форум "Мы вместе! Мы за Россию!" в Новокуйбышевске

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30