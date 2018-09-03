В Самаре стартует автопробег десантников

Во вторник, 4 сентября, в 11.00 на площади Славы состоится старт автопробега Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России", посвященного 100-летнему юбилею Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному училищу им. Генерала В. Ф. Маргелова.

Перед стартом участники автопробега возложат цветы к Вечному огню у горельефа "Скорбящей Матери-Родине".

В рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова "Союз десантников России", совместно с Самарской региональной организацией ветеранов "Берет" организует автопробег"Самара-Тольятти-Ульяновск-Пенза-Тамбов-Воронеж-Тула-Москва-Рязань-Самара".

Рязанское воздушно-десантное училище является уникальным военно-учебным заведением. За его историю 53 выпускника училища стали Героями Советского Союза, 75 — Героями России, более 140 выпускников училища стали генералами.

По случаю празднования 100–летнего юбилея, учитывая заслуги перед Отечеством, Президент России Владимир Путин в этом году подписал Указ, присвоив Рязанскому десантному училищу почетное звание "гвардейское".

В автопробег из Самары отправятся руководитель Всероссийского Союза общественных объединений Ветеранов десантных войск "Союз десантников России", Герой Советского Союза, генерал-полковник В. А. Востротин, президент Самарской общественной организации ветеранов "Берет" А. С. Тимошенко, ветераны ВДВ Самарской области, выпускники Рязанского десантного училища, представители других ветеранских организаций и общественных движений, представители спортивных организаций и военно-патриотических клубов.

После старта в Самаре участники автопробега отправятся в Рязань с остановками в Тольятти, Ульяновске, Пензе, Тамбове, Воронеже, Туле и Москве. Во всех регионах наших земляков будут ждать в воинских частях воздушно-десантных войск представители власти и общественности. В местах дислокации запланированы мероприятия: концерты военно-патриотической песни Самарской десантной группы ВИА "Гвардия", возложение цветов к Вечному огню в память о погибших, посещение воинских частей ВДВ, экскурсионные программы, встречи с представителями органов власти, общественных движений и военно-патриотических клубов.