Новые подробности в "деле дзюдоиста": защитил в конфликте и забрал телефон как плату за услугу

Самарская полиция сообщила подробности конфликта в Ленинском районе, в результате которого чемпион России по дзюдо Акбар Бейсагуров стал фигурантом уголовного дела о грабеже.

Напомним, 21-летний спортсмен по неизвестным причинам отобрал телефон у какого-то парня. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Потерпевшим по нему проходит 23-летний молодой человек. Инцидент произошел на Волжском проспекте, 19, где расположены такие развлекательные заведения, как "Арт-Терраса", "Конь в пальто" и CHICA-GO.

В областном ГУ МВД 3 сентября рассказали: сообщение о преступлении в полицию поступило примерно в 4:30 от работника таксомоторной организации, речь шла о хищении сотового телефона и наличных — 5 тыс. рублей.

"Потерпевший пояснил, что незадолго до происшествия предполагаемый злоумышленник заступился за него в конфликтной ситуации, — объяснили в главке. — После конфликта подозреваемый потребовал имущество в качестве платы за ранее оказанную поддержку. Полицейские уточнили приметы подозреваемого и через несколько минут задержали его. Похищенный телефон был обнаружен у задержанного".

Официально в полиции не подтверждают, что задержан именно Акбар Бейсагуров. Ссылаясь на закон о персональных данных, сообщают лишь, что "предполагаемым злоумышленником оказался ранее не судимый житель одной из соседних республик 1996 года рождения".

Подозреваемый вину свою признал и был отпущен под подписку о невыезде.