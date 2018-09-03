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Гандбольная "Лада" в первом матче обыграла звенигородскую "Звезду" - 28:26

ЗВЕНИГОРОД. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем первом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде "Лада" обыграла "Звезду" — 28:26.

После 11 минут превосходство "Лады" по-прежнему сомнению не подвергалось (7:3), но "Звезда" постепенно взбодрилась и сократила отставание до одного мяча. Однако гости снова перед ней поставили неразрешимые задачи в концовке первой половины и вполне могли уйти на перерыв, имея более солидный перевес, чем "плюс 4". Подвела неточность в последней перед сиреной атаке при выходе один на один с вратарем. Оставшегося времени подопечным Алексея Гумянова хватило, чтобы за считанные секунды до антракта прервать свою почти 9-минутную (!) безголевую засуху, запустив волжанкам, как принято образно говорить, "в раздевалку" немного нелогичный мяч.

Довольно долго все шло вполне благоприятно для "Лады" и после передышки. Угроза в атаке у нее исходила не только от привычного для всех топ-снайпера — Дарьи Дмитриевой. С ролью голмейстера не хуже справлялась и возвратившаяся в родной коллектив после 4-летнего перерыва Екатерина Гайдук (Давыденко). Ударным козырем "Звезды" являлась прибывшая к ней в межсезонье из Волгограда Валерия Ганичева. Главным образом, усилиями этой троицы счет планомерно рос. Не даром именно Гайдук и Ганичева удостоились по окончании матча звания лучших игроков.

Гостям проблемы создавали, в основном, прорезки, приводившие, как правило, к пенальти, на которые арбитры не скупились. После одной из них волгоградские рефери покарали Дмитриеву на 53-й минуте суровым фолом "семь и две". Воспользовавшись большинством, "Звезда" приблизилась к соперницам почти вплотную (25:27), и концовка встречи превратилась в нервотрепку. "Ладе" повезло, когда ее воспитанница Анастасия Листопад попала в перекладину, реализуя чистый выход один на один с вратарем, иначе звенигородки вполне могли успеть и отыграться, сообщает официальный сайт клуба.

"Лада": Лагина (4/15=26%), Уткина (8/23=34%); Какмоля — 1 (2 мин.), Дмитриева — 9 (2 мин.), Ведёхина — 2/1 (2 мин.), Гайдук — 9/2, Санникова — 1, Щербак — 1, Носикова — 1, Кирдяшева, Амельченко, Новосёлова — 3 (2 мин.), Гафонова, Тарасова — 1 (2 мин.).

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