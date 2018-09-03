Прокуратура через суд взыскивает с осужденных в пользу ОМС затраты на лечение потерпевших

Прокуратура Приволжского района Самарской области через суд пытается взыскать с осужденных затраты на лечение потерпевших, которые оплатило государство по ОМС.

Пока речь идет о четырех ответчиках, общая сумма, подлежащая взысканию, составляет 75 тыс. рублей. Прокуроры обратились в суд в защиту интересов РФ в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области. Их иски пока не рассмотрены.