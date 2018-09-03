Прокуратура через суд взыскивает с осужденных в пользу ОМС затраты на лечение потерпевших

Прокуратура Приволжского района Самарской области через суд пытается взыскать с осужденных затраты на лечение потерпевших, которые оплатило государство по ОМС.
Пока речь идет о четырех ответчиках, общая сумма, подлежащая взысканию, составляет 75 тыс. рублей.
Прокуроры обратились в суд в защиту интересов РФ в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области. Их иски пока не рассмотрены.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...