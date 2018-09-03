Ночью ликвидировали пожар в Борском районе

В понедельник, 3 сентября, в 1:20, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Ленина в с. Петровка Борского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели надворные постройки на площади 200 кв. м. В тушении участвовали 11 человек, которые, используя три спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 2:17. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.