Дмитрий Азаров: "Наши университеты признаны стать точками генерации инноваций"

В понедельник, 3 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к вековому юбилею университетского образования в Самарской области. Ученых, преподавателей, аспирантов и студентов самарских вузов, а также представителей научных организаций и ведущих предприятий поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
Создание в 1918 году первого университета в Самаре заложило основу для развития высшего образования в регионе. "Сегодня университетская Самара - это город с богатой историей, культурой, уникальными традициями высшего образования, с постоянным стремлением к развитию, с опорой на достижения предшествующих эпох, современные научные разработки и способностью меняться - всегда к лучшему", - отметил глава региона Дмитрий Азаров.
Сегодня в Самарской области насчитывается три десятка вузов, в которых трудятся 5,5 тыс. преподавателей, обучается более 90 тыс. студентов. Только в этом году в университеты региона поступило свыше 12 тыс. человек, в том числе 32 призера всероссийских школьных олимпиад.
Основа высшей школы региона - Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, два опорных вуза - СамГТУ и Тольяттинский госуниверситет, а также СамГМУ - опорный вуз научно-образовательного медицинского кластера.
"Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным перед вузами поставлены серьезные задачи, - напомнил Дмитрий Азаров. - Это обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях научно-технологического развития. Это обеспечение привлекательности работы в РФ для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых, перспективных исследователей. Самарские вузы уже участвуют в решении этих важнейших задач".
В рамках национального проекта "Наука" в России планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе кооперации с предприятиями и научными организациями. "Уверен, что нам под силу создать такой центр. Необходимо уже сегодня проработать концепцию его создания и определить генеральных партнеров из числа предприятий реального сектора экономики", - поставил задачу глава региона.
Уверенно в рейтингах поднимается Самарский университет, который стремится войти в топ-100 лучших вузов мира. В прошлом году учреждение впервые вошло в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds.
В 2016 году Самарский технический университет - в числе 11 вузов России - стал победителем конкурса проектов программ развития. На ее реализацию из федерального бюджета было направлено 100 млн рублей.
Кроме всего перечисленного, в число победителей приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" вошли сразу три представителя региональной высшей школы: Самарский университет, СамГМУ и ТГУ. Дмитрий Азаров напомнил, что победителями конкурсов грантов президента России в 2017 году стали семь представителей региона.
"Главный прорыв, который должна совершить страна и общество в ближайшие годы, - это повышение благосостояния и качества жизни наших граждан, - отметил Дмитрий Азаров. - Он может быть достигнут только за счет ускорения экономического роста и ликвидации технологического отставании. Важнейшую роль в этом должна сыграть система высшего образования".
У самарских вузов есть большой опыт в части планирования и поиска решений поставленных задач. Представители ведущих университетов губернии активно участвовали в стратегических сессиях по развитию губернии, которые проходили во всех муниципальных образованиях Самарской области на протяжении последних месяцев. На этих сессиях ученые и преподаватели вузов представили проекты, которые могут помочь решить практические задачи, стоящие сегодня перед Самарской областью. Эти проекты оценили по достоинству.
Глава региона подчеркнул: "Наши университеты призваны стать точками генерации инноваций, центрами ключевых компетенций и цифровой трансформации экономики". Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что вузы региона смогут дать необходимые технологии нового информационного века, совершить научный прорыв.
К 100-летию университетского образования в регионе был учрежден памятный знак "За успехи в высшем образовании и научной деятельности". Такие знаки на сцене театра оперы и балета глава региона вручил авторам лучших инициатив и проектов в сфере высшего образования и науки.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.