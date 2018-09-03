Дмитрий Азаров: "Наши университеты признаны стать точками генерации инноваций"

В понедельник, 3 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к вековому юбилею университетского образования в Самарской области. Ученых, преподавателей, аспирантов и студентов самарских вузов, а также представителей научных организаций и ведущих предприятий поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

Создание в 1918 году первого университета в Самаре заложило основу для развития высшего образования в регионе. "Сегодня университетская Самара - это город с богатой историей, культурой, уникальными традициями высшего образования, с постоянным стремлением к развитию, с опорой на достижения предшествующих эпох, современные научные разработки и способностью меняться - всегда к лучшему", - отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Сегодня в Самарской области насчитывается три десятка вузов, в которых трудятся 5,5 тыс. преподавателей, обучается более 90 тыс. студентов. Только в этом году в университеты региона поступило свыше 12 тыс. человек, в том числе 32 призера всероссийских школьных олимпиад.

Основа высшей школы региона - Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, два опорных вуза - СамГТУ и Тольяттинский госуниверситет, а также СамГМУ - опорный вуз научно-образовательного медицинского кластера.

"Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным перед вузами поставлены серьезные задачи, - напомнил Дмитрий Азаров. - Это обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях научно-технологического развития. Это обеспечение привлекательности работы в РФ для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых, перспективных исследователей. Самарские вузы уже участвуют в решении этих важнейших задач".

В рамках национального проекта "Наука" в России планируется создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе кооперации с предприятиями и научными организациями. "Уверен, что нам под силу создать такой центр. Необходимо уже сегодня проработать концепцию его создания и определить генеральных партнеров из числа предприятий реального сектора экономики", - поставил задачу глава региона.

Уверенно в рейтингах поднимается Самарский университет, который стремится войти в топ-100 лучших вузов мира. В прошлом году учреждение впервые вошло в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds.

В 2016 году Самарский технический университет - в числе 11 вузов России - стал победителем конкурса проектов программ развития. На ее реализацию из федерального бюджета было направлено 100 млн рублей.

Кроме всего перечисленного, в число победителей приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" вошли сразу три представителя региональной высшей школы: Самарский университет, СамГМУ и ТГУ. Дмитрий Азаров напомнил, что победителями конкурсов грантов президента России в 2017 году стали семь представителей региона.

"Главный прорыв, который должна совершить страна и общество в ближайшие годы, - это повышение благосостояния и качества жизни наших граждан, - отметил Дмитрий Азаров. - Он может быть достигнут только за счет ускорения экономического роста и ликвидации технологического отставании. Важнейшую роль в этом должна сыграть система высшего образования".

У самарских вузов есть большой опыт в части планирования и поиска решений поставленных задач. Представители ведущих университетов губернии активно участвовали в стратегических сессиях по развитию губернии, которые проходили во всех муниципальных образованиях Самарской области на протяжении последних месяцев. На этих сессиях ученые и преподаватели вузов представили проекты, которые могут помочь решить практические задачи, стоящие сегодня перед Самарской областью. Эти проекты оценили по достоинству.

Глава региона подчеркнул: "Наши университеты призваны стать точками генерации инноваций, центрами ключевых компетенций и цифровой трансформации экономики". Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что вузы региона смогут дать необходимые технологии нового информационного века, совершить научный прорыв.

К 100-летию университетского образования в регионе был учрежден памятный знак "За успехи в высшем образовании и научной деятельности". Такие знаки на сцене театра оперы и балета глава региона вручил авторам лучших инициатив и проектов в сфере высшего образования и науки.