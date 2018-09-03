Состав "Лады" пополнил защитник Постников

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт на год с защитником Виктором Постниковым. В сезоне 2017/18 он выступал за чешский клуб "Гавиржов" и "Торос".

За чешский клуб Постников провел 21 матч, в которых отметился 5 (1+4) набранными очками. За команду из Нефтекамска Виктор сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, набрав при этом 10 (4+6) очков. В 11 матчах плей-офф на его счету 3 заброшенные шайбы.

Произошло пополнение и в "Ладье". На два года подписан контракт с голкипером Артемом Забродиным. 18-летний воспитанник челябинского хоккея в минувшем сезоне сыграл два матча за "Мамонтов Югры" (при коэф. надежности 3,9 и 71,4% отраженных бросков). Забродин присоединится к команде после ее возвращения из турне по Сибири, сообщает официальный сайт клуба.