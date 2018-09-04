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ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ возобновляет акцию "Начнем с лучшего!" для предприятий малого и среднего бизнеса, открывающих первый расчетный счет в банке.

В период действия акции компании и индивидуальные предприниматели получают возможность бесплатного открытия счета и три месяца бескомиссионного обслуживания в рамках пакетов услуг "Бизнес-касса"/"Развитие", "Бизнес-онлайн"/"Премиум". Клиентам банка доступны: бесплатное открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами услуг.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо в период с 3 сентября по 31 декабря 2018 года включительно оформить заявку на vtb.ru или обратиться в любое отделение ВТБ, где предоставляются указанные пакетные предложения в рамках акции. Перечень филиалов банка, в которых можно воспользоваться данным предложением, указан на сайте ВТБ.

"Мы заинтересованы в поддержке развития бизнеса и регулярно запускаем различные льготные предложения, — прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко. — В 2018 году мы уже проводили подобную акцию для наших клиентов, и она показала высокую заинтересованность со стороны предпринимателей: более 25 тысяч клиентов открыли расчетные счета в ВТБ. Так как активный спрос на предложение акции отмечался и после ее завершения, мы решили возобновить предложение. Уверен, в преддверии нового бизнес-сезона это станет хорошей возможностью как для клиентов, желающих открыть свое дело, так и для тех клиентов, кто ищет надежный банк в качестве своего нового бизнес-партнера".

Гид потребителя

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