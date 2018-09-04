ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу

Банк ВТБ возобновляет акцию "Начнем с лучшего!" для предприятий малого и среднего бизнеса, открывающих первый расчетный счет в банке.
В период действия акции компании и индивидуальные предприниматели получают возможность бесплатного открытия счета и три месяца бескомиссионного обслуживания в рамках пакетов услуг "Бизнес-касса"/"Развитие", "Бизнес-онлайн"/"Премиум". Клиентам банка доступны: бесплатное открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами услуг.
Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо в период с 3 сентября по 31 декабря 2018 года включительно оформить заявку на vtb.ru или обратиться в любое отделение ВТБ, где предоставляются указанные пакетные предложения в рамках акции. Перечень филиалов банка, в которых можно воспользоваться данным предложением, указан на сайте ВТБ.
"Мы заинтересованы в поддержке развития бизнеса и регулярно запускаем различные льготные предложения, — прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко. — В 2018 году мы уже проводили подобную акцию для наших клиентов, и она показала высокую заинтересованность со стороны предпринимателей: более 25 тысяч клиентов открыли расчетные счета в ВТБ. Так как активный спрос на предложение акции отмечался и после ее завершения, мы решили возобновить предложение. Уверен, в преддверии нового бизнес-сезона это станет хорошей возможностью как для клиентов, желающих открыть свое дело, так и для тех клиентов, кто ищет надежный банк в качестве своего нового бизнес-партнера".
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.