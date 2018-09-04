Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на площадке АвтоВАЗа проходит областной форум "Стратегия лидерства", на котором подводятся итоги масштабной работы, проведенной органами власти совместно с представителями общественности и бизнеса по формированию стратегии развития региона.

Напомним, ранее обсуждения планов развития прошли в каждом муниципалитете, а также состоялись тематические областные сессии "Новое качество жизни "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности", "Новая жизнь села", "Лучшее детям".

К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.

Свои предложения в "Стратегию лидерства" может внести каждый житель, отправив его на сайт 63lider.ru.