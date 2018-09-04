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Структура "Виктор и Ко" обратилась в суд за правом выкупа участка под строительство ТЦ в Пермском крае

ПЕРМЬ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "Комерик", аффилированное самарской группе компаний "Виктор и Ко", обратилось в арбитражный суд Пермского края с иском к территориальному управлению Росимущества, требуя принудить ведомство заключить договор купли-продажи земельного участка площадью 622,9 тыс. кв. м в Кондратовском сельском поселении, сообщает business-class.su.

Предварительное судебное заседание состоялось в августе без представителя ответчика. На нем суд привлек к участию в споре краевое управление Росреестра в качестве третьего лица. Рассмотрение дела назначено на 3 октября.

Напомним, компания "Комерик" арендует участок в Кондратовском сельском поселении с 2007 г. по соглашению с предыдущим арендатором — ФГУП "Племенной завод "Верхнемуллинский". Последний год общество в судебном порядке добивается выкупа участка в собственность — так в марте 2017 г. "Комерик" подал в Росимущество заявление с просьбой о выкупе, мотивируя его длительным сроком аренды, однако ответа не получил.

Тогда компания обратилась в арбитраж с требованием признать бездействие агентства незаконным и в октябре добилась этого. Однако суд отказался обязать Росимущество сразу после судебного решения подготовить, подписать и направить в адрес заявителя проект договора купли-продажи земельного участка. "Комерик" пытался оспорить это решение в вышестоящих инстанциях, но все они подтвердили справедливость решения.

В краевом управлении Росимущества сообщили, что рассматривают заявление компании о заключении договора купли-продажи участка, но "Комерик" подал иск, не дожидаясь ответа.

"Ранее компания анонсировала в СМИ планы по строительству торгово-развлекательного комплекса на земельном участке для сельскохозяйственного производства. Поданная компанией заявка на выкуп без проведения торгов предусматривает дальнейшее использование земель по прямому назначению, то есть для сельхозпроизводства, без строительства объектов иной категории. Реализация подобных схем притворного выкупа земель несет в себе риск недополучения денежных средств в бюджет Российской Федерации", — сообщил изданию руководитель ведомства Денис Молодых.

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