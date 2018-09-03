Татьяна Санникова: "На стратсессии мы увидели будущее современного образования"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле-августе. Ожиданиями от мероприятия и впечатлениями от тематической стратсессии поделилась директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова.

"Во-первых, организаторы очень удачно выбрали место проведения сессии — недавно только открытая школа в поселке Южный город, оснащенная всеми современными средствами обучения, в которой внедряются самые современные образовательные технологии. Причем это не элитное специализированное учреждение — это школа, в которой, в принципе, должен учиться любой ребенок. Мы все ощутили себя уже в будущем нашей системы образования, поняли, к чему надо стремиться. И сам формат мероприятия получился удачным — любой, даже обычный учитель, мог задать вопрос главе региона, заместителю министра образования РФ, министру образования области и любому из приглашенных экспертов", — рассказала Татьяна Санникова.

На взгляд директора колледжа, работа сессии была крайне полезной и продуктивной — все присутствовавшие смогли буквально своими глазами увидеть, какой скачок вперед сделало современное образование — инфраструктура, подготовка педагогических кадров, профориентация и многое другое.

Сам формат стратегических сессий Татьяна Санникова считает очень удачным. И предлагает проводить их ежегодно — чтобы корректировать курс, делиться опытом и результатами, чтобы, наконец, просто встречаться и общаться с заинтересованными людьми.

"Мне очень понравилось всё — исписала четыре листка бумаги свежими интересными идеями, пришедшими в голову. Я даже решила проводить такие мероприятия у нас в колледже, на нашем уровне. Будем приглашать экспертов, педагогов и руководителей из других учреждений. Я постоянно учусь и собираюсь учиться дальше, чтобы работать лучше и эффективнее", — заметила Татьяна Санникова.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.



К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов - от чиновников и спикеров федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.