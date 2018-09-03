Татьяна Санникова: "На стратсессии мы увидели будущее современного образования"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле-августе. Ожиданиями от мероприятия и впечатлениями от тематической стратсессии поделилась директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова.
"Во-первых, организаторы очень удачно выбрали место проведения сессии — недавно только открытая школа в поселке Южный город, оснащенная всеми современными средствами обучения, в которой внедряются самые современные образовательные технологии. Причем это не элитное специализированное учреждение — это школа, в которой, в принципе, должен учиться любой ребенок. Мы все ощутили себя уже в будущем нашей системы образования, поняли, к чему надо стремиться. И сам формат мероприятия получился удачным — любой, даже обычный учитель, мог задать вопрос главе региона, заместителю министра образования РФ, министру образования области и любому из приглашенных экспертов", — рассказала Татьяна Санникова.
На взгляд директора колледжа, работа сессии была крайне полезной и продуктивной — все присутствовавшие смогли буквально своими глазами увидеть, какой скачок вперед сделало современное образование — инфраструктура, подготовка педагогических кадров, профориентация и многое другое.
Сам формат стратегических сессий Татьяна Санникова считает очень удачным. И предлагает проводить их ежегодно — чтобы корректировать курс, делиться опытом и результатами, чтобы, наконец, просто встречаться и общаться с заинтересованными людьми.
"Мне очень понравилось всё — исписала четыре листка бумаги свежими интересными идеями, пришедшими в голову. Я даже решила проводить такие мероприятия у нас в колледже, на нашем уровне. Будем приглашать экспертов, педагогов и руководителей из других учреждений. Я постоянно учусь и собираюсь учиться дальше, чтобы работать лучше и эффективнее", — заметила Татьяна Санникова.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.
К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов - от чиновников и спикеров федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)