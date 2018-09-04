В с. Борское пострадал малолетний пассажир перевернувшейся на крышу легковушки

В понедельник, 3 сентября, в с. Борское произошло ДТП с участием 35-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21102, ехавшего в 12:40 по ул. Степана Разина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, в пути он не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21214 под управлением 53-летнего водителя.

После столкновения автомобиль ВАЗ-21214 выехал на левую обочину по ходу движения, где перевернулся на крышу. В результате ДТП травму получил семилетний пассажир автомобиля ВАЗ-21214, находившийся на переднем правом сидении. Он был доставлен на "скорой" в больницу и госпитализирован в хирургическое отделение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.