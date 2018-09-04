По факту ЧП на "Кузнецове", в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело

По факту чрезвычайного происшествия на площадке завода "Кузнецов", унесшего жизни двух человек, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

Напомним, 31 августа примерно в 12 часов на площадке ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай Красноглинского района Самары при проведении работы по зачистке азотом резервуара для хранения жидкого кислорода произошло воспламенение газовоздушной смеси внутри емкости.

Двое слесарей-ремонтников, находившихся внутри резервуара, получили термические ожоги головы, туловища и конечностей III и IV степени, от которых скончались на месте происшествия.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — сообщают в СУ СК.