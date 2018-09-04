В Тольятти ограбили гражданина Турции

Днем 30 августа на ул. Мира в Центральном районе Тольятти трое неизвестных подошли к незнакомому мужчине, ударили его и отобрали рюкзак. Внутри были мобильник, ноутбук и 30 тыс. рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшим оказался гражданин Турции. 42-летний мужчина является финансовым директором крупной организации и на территории Самарской области проживает с видом на жительство.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж с применением насилия"), подозреваемых пока нет.