В Тольятти ограбили гражданина Турции

Днем 30 августа на ул. Мира в Центральном районе Тольятти трое неизвестных подошли к незнакомому мужчине, ударили его и отобрали рюкзак. Внутри были мобильник, ноутбук и 30 тыс. рублей.
По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшим оказался гражданин Турции. 42-летний мужчина является финансовым директором крупной организации и на территории Самарской области проживает с видом на жительство.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж с применением насилия"), подозреваемых пока нет.
Последние комментарии
Ну,а что,президент тоже дзюдоист.Дзюдоисты они такие!
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?