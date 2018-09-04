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Государство и Бизнес Экономическая политика

Малый и средний бизнес в регионе будут проверять в зависимости от степени риска

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятия малого и среднего бизнеса в регионе будут проверять исходя из степени риска. Об этом рассказала руководитель управления оценки регулирующего воздействия регионального минэкономразвития Елена Петрухина на брифинге 30 августа.

Она напомнила, что в конце 2016 г. на федеральном уровне была утверждена приоритетная программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности", главной целью которой стало снижение административной нагрузки на бизнес. С 2017 г. этот проект стартовал и в Самарской области.

Напомним, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уделяет повышенное внимание работе по снижению административной нагрузки на бизнес.

"Президент России Владимир Путин ставит перед нами задачу на рубеже 2019–2020 годов выйти на опережающие темпы экономического роста, превышающие мировые. Для Самарской области с ее колоссальным потенциалом развития эта задача крайне актуальна. Для ее решения нам необходима системная работа по улучшению инвестиционного климата, включающая в себя создание в регионе по-настоящему комфортной среды для бизнеса, установление понятных взаимоотношений между предпринимательским сообществом и властью, снижение административных барьеров", — отмечал глава региона.

Как рассказала Елена Петрухина, в рамках проекта снижения административной нагрузки на бизнес в период 2017–2018 годов в регионе была разработана соответствующая дорожная карта, определен перечень видов контроля со стороны региональных ведомств, по всем направлениям определены регламенты проведения проверок, а по 11 приоритетным — критерии деления объектов контроля по степени риска.

"Один из ключевых моментов реформы — внедрение рискоориентированного подхода при проведении контрольно-надзорной деятельности", — сказала Елена Петрухина, пояснив, что теперь интенсивность проверок бизнеса будет напрямую связана с потенциальным риском причинения вреда имуществу и здоровью людей. Сейчас такой подход применяется при проведении 39 видов контроля (из них семь — со стороны региональных ведомств). В 2018 г. количество видов рискоориентированных региональных проверок увеличится до 11.

Еще одно нововведение реформы — переориентация контрольно-надзорной работы государства с выявления причиненного вреда и наказания виновных на профилактику нарушений и повышение юридической грамотности предпринимателей.

"Наша главная задача — объяснить бизнесу, как избежать нарушений. Сейчас утверждены два соответствующих стандарта, на сайтах органов власти в открытом доступе вывешиваются все документы и нормативы, по которым должны работать предприниматели, ежеквартально всеми органами контроля проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, где бизнес может прояснить все проблемные вопросы. Нам важно получить отклик от предпринимательского сообщества и повысить доверие к действиям государства", — подчеркнула Елена Петрухина.

Гид потребителя

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