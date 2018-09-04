Дополнительные работы по реставрации бывшего ресторана "Аквариум" требуют еще 118 млн рублей

Управление капитального строительства региона ищет подрядчика для выполнения дополнительных строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и реставрация с приспособлением для современного использования памятника истории и культуры здания бывшего ресторана "Аквариум".
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Напомним, в здании должен разместиться Театр юного зрителя. В конце мая уже был заключен контракт на выполнение работ с ООО "ВИСТ", его стоимость составила 184,8 млн рублей. Тогда сообщалось, что все работы должны быть завершены к декабрю 2018 года.
В список работ вошли не только архитектурно-строительные решения и инженерная инфраструктура (вентиляция, теплоснабжение, кондиционирование, отопление, энергоснабжение), но и обеспечение работы механизмов сцены.
По техзаданию нового контракта сроки сдачи объекта передвинулись на декабрь 2019 года. За это время подрядчик должен будет выполнить полы, входные группы, отделочные работы, обеспечить инженерные сети и систему постановочного освещения фойе. Также в список работ входят благоустройство и озеленение.
Начальная максимальная стоимость контракта — 118 млн рублей.
Подрядчика должны определить 24 сентября.
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