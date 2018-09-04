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Баскетбол Спорт

"Ростелеком" для Samara Open: цифровые технологии на баскетбольном турнире

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" выступил генеральным партнером IX турнира по баскетболу 3×3 Samara Open, посвященного заслуженному тренеру России Юрию Тюленеву. Компания организовала бесплатный беспроводной доступ в интернет и трансляцию матчей на больших экранах на площади Куйбышева.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Участие в Samara Open приняли около 1000 спортсменов от 9 до 50 лет. И как отметил на церемонии открытия врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, в этом году установлен рекорд — на 22 площадках сыграют 234 команды. "Я уверен, что в будущем география соревнований будет расширяться, и мы примем еще больше гостей", — сказал глава региона.

Турнир начался с традиционной товарищеской встречи звезд баскетбола. Дмитрий Азаров возглавил команду "Красных". Вместе с ним на площадку вышли призер чемпионата мира по баскетболу Ольга Артешина и ветераны баскетбольного движения области. Конкуренцию им в составе команды "Синих" составили чемпионка Европы по баскетболу Екатерина Рузанова, главный тренер команды "Самара" Игорь Грачев, заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом Сергей Серов, представители самарского бизнеса и профессиональные спортсмены. С отрывом в одно очко победила команда "Красных".

Остальные состязания прошли в формате 3×3 или стритбол (англ. streetball — уличный баскетбол). Каждая команда состояла из трех основных игроков и одного запасного. Игры проводились на площадках с одной корзиной и длились по восемь минут или до того момента, пока одна из команд не набирала 16 очков.

За день турнир по баскетболу посетили 10 тысяч зрителей. С нагрузкой на сеть оператор справился без сбоев и обрывов сигнала. "Мы очень рады, что у турнира появился такой сильный партнер как "Ростелеком", — поделился впечатлениями исполнительный директор Федерации баскетбола Самарской области Константин Селяев. — Соревнования вышли на новый технический уровень, а их участники и гости получили еще больше положительных эмоций и от матчей, и от интерактивного общения. Вместе мы сделали настоящий спортивный праздник!"

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