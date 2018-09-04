В гараже самарца нашли производство и склад незаконного алкоголя

В Самаре полицейские обнаружили гаражный бокс, где незаконно производили и хранили этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Незаконной деятельностью, по данным правоохранителей, занимались 62-летний местный житель и его сообщник, личность которого устанавливают.
При силовой поддержке СОБР "Омега" регуправления Росгвардии в помещении изъяли около 4 тыс. л алкогольной продукции. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Последние комментарии
Ну,а что,президент тоже дзюдоист.Дзюдоисты они такие!
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?