В гараже самарца нашли производство и склад незаконного алкоголя

В Самаре полицейские обнаружили гаражный бокс, где незаконно производили и хранили этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Незаконной деятельностью, по данным правоохранителей, занимались 62-летний местный житель и его сообщник, личность которого устанавливают. При силовой поддержке СОБР "Омега" регуправления Росгвардии в помещении изъяли около 4 тыс. л алкогольной продукции. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".