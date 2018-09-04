Регоператора по обращению с ТКО определят в течение недели

Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области завершится в недельный срок. Такая информация был озвучена врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергеем Крайневым, который вместе с врио первого вице-губернатора Александром Нефёдовым принимал участие в "региональном часе" в формате видеоконференцсвязи с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным, сообщает сайт федерального ведомства.

Министр отметил, что в рамках подготовки нацпроекта "Экология" курирующим Самарскую область назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Александр Нефёдов рассказал, что в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведется учет несанкционированных мест размещения отходов. В результате проведенных совместно с Росприроднадзором в течение пяти лет мероприятий количество свалок сокращено в три раза.

В 2017 г. на территории области образовалось 3,8 млн т отходов. Доля утилизации и обезвреживания отходов по области составляет 29%.

"Болевой точкой" на совещании назвали проблему накопленного экологического вреда в виде объектов бывших предприятий химической промышленности в Чапаевске, Тольятти и Самаре. Для решения вопроса территория нуждается в федеральном финансировании. Работы, по словам представителей региона, необходимо начать в текущем году.