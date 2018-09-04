16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Регоператора по обращению с ТКО определят в течение недели В Самарской области планируют потратить 8 млрд руб. на программу обращения с отходами Эксперт объяснил цвет розовых прудов в Кинельском районе В выходные в Самарской области ожидается теплая погода без осадков "Теплант" заплатит 23,6 млн руб. за свалку около завода

Экология Общество

Регоператора по обращению с ТКО определят в течение недели

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати

Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области завершится в недельный срок. Такая информация был озвучена врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергеем Крайневым, который вместе с врио первого вице-губернатора Александром Нефёдовым принимал участие в "региональном часе" в формате видеоконференцсвязи с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным, сообщает сайт федерального ведомства.

Министр отметил, что в рамках подготовки нацпроекта "Экология" курирующим Самарскую область назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Александр Нефёдов рассказал, что в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы накопления ТКО, ведется учет несанкционированных мест размещения отходов. В результате проведенных совместно с Росприроднадзором в течение пяти лет мероприятий количество свалок сокращено в три раза.

В 2017 г. на территории области образовалось 3,8 млн т отходов. Доля утилизации и обезвреживания отходов по области составляет 29%.

"Болевой точкой" на совещании назвали проблему накопленного экологического вреда в виде объектов бывших предприятий химической промышленности в Чапаевске, Тольятти и Самаре. Для решения вопроса территория нуждается в федеральном финансировании. Работы, по словам представителей региона, необходимо начать в текущем году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30