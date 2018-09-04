Жителя Уфы задержали в Тольятти с партией "синтетики"

В Тольятти при расследовании возбужденного ранее уголовного дела узнали о возможной причастности 28-летнего жителя Уфы к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В арендуемой им квартире в Тольятти нашли 75 свертков синтетического наркотика массой 262,43 г. В связи с этим возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.