Жителя Уфы задержали в Тольятти с партией "синтетики"

В Тольятти при расследовании возбужденного ранее уголовного дела узнали о возможной причастности 28-летнего жителя Уфы к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В арендуемой им квартире в Тольятти нашли 75 свертков синтетического наркотика массой 262,43 г.
В связи с этим возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
Последние комментарии
Ну,а что,президент тоже дзюдоист.Дзюдоисты они такие!
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?