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ТЭК Экономика и бизнес

В Новокуйбышевске наградили лучших работников нефтянки

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 августа в день работника нефтяной, газовой и топливной промышленности врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и руководство заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть" по традиции чествовали лучших сотрудников отрасли.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

На минувшей неделе работники сразу трех крупнейших предприятий региона — АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" отметили свой профессиональный праздник. Компании входят в одну большую команду ПАО "НК Роснефть" и уже несколько лет занимают лидирующие позиции по производству и переработке нефти, вместе развивая инфраструктуру Новокуйбышевска и благоустраивая город.

Новокуйбышевский НПЗ — самое мощное нефтеперерабатывающее предприятие среди заводов группы. Завод был введен в эксплуатацию в 1951 году. Именно на этом предприятии впервые в стране был освоен выпуск многих видов продукции: топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Сегодня завод производит более 30 видов товарной продукции, перерабатывая более 8,2 млн тонн нефти. География отгрузок насчитывает около 90 регионов России и ближнего зарубежья.

ПАО "НК "Роснефть" продолжает модернизацию производственных мощностей НКНПЗ, благодаря чему предприятие досрочно перешло на полный выпуск автобензинов и дизельного топлива высшего экологического стандарта Евро-5. Высокое качество выпускаемой продукции ежегодно подтверждается победой предприятия на Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России".

АО ННК ведет производство не имеющего аналогов в России и странах СНГ пара-третичного бутилфенола. Это единственное в стране производство синтетического этанола, крупнейшее в мире производство метил-трет-амилового эфира, крупнейшее в России и Восточной Европе производство фенола и ацетона. ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" также вносит весомый вклад в устойчивое развитие экономики области, занимая лидирующие позиции в своем сегменте.

"Сегодня особенный торжественный день для многих жителей Новокуйбышевска. Наши заводы стали судьбой для многих. Это большая дружная семья, — отметил генеральный директор АО "Новокуйбышевский Нефтеперерабатывающий завод" Роберт Хусаинов. — Каждый год мы успешно, качественно и в сроки выполняем наши производственные планы. Заводы развиваются, строятся новые установки, реализуются социальные программы. Все эти достижения безусловно заслуга наших коллективов, это наш общий успех".

В профессиональный праздник награды за вклад в работу предприятий получили лучшие сотрудники. "Я горжусь, что работаю на этом заводе, что мне оказана такая честь", — с гордостью признается Людмила Карасева. Вот уже 35 лет она трудится на Новокуйбышевском НПЗ. За это время он стал для женщины вторым домом, как впрочем и для Александра Букина — аппаратчика газоразделения шестого разряда цеха № 1 "Газоразделение и получение изопентана" в АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". "Мне приятно, что руководство предприятия поддержало меня и проявило такое внимание. Почетная грамота губернатора — признание моего профессионализма", — говорит Александр.

"Для меня это некий градиент, который показывает значимость моего вклада в общую работу коллектива", — рассказывает начальник сектора по учету и планированию топливно-энергетических ресурсов Сергей Рожков. Он трудится на предприятии 14 лет, придя на завод в должности машиниста. Сегодня Сергей оказался в числе тех лучших, кто получил награду.

"Особую благодарность в рамках сегодняшнего праздника я хочу выразить ветеранам, тем людям, которые стояли у истоков. Они строили наши мощности в 50-60 гг. — заметил генеральный директор АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Леонид Коваленко. — Многих уже нет с нами, а технологические установки построенные их руками до сих пор стоят, работают и дают продукцию".

Выступил с речью и генеральный директор ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" Михаил Ларюхин. "Я очень рад, что компания "Роснефть" дает возможность развиваться нашим предприятиям, поддерживать действующие производственные мощности, позволяет нашей молодежи добиваться хороших результатов. Перед нами стоит еще много амбициозных задач. И я думаю с таким коллективом, как у нас, на всех наших предприятиях все задачи по плечу".

Торжественные мероприятия в честь праздника проходили весь день. Около здания Новокуйбышевского филиала Самарского технического университета открыли памятник нефтянику. А ярким финалом дня стал концерт на стадионе "Нефтяник", где награды сотрудникам предприятий вручал лично глава региона Дмитрий Азаров. 

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Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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