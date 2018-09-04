16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перепланировкой недостроенной высотки на пл. Урицкого для суда займется "ТеррНИИгражданпроект" На проблемной долевке бывшего "Единства" на ул. Димитрова, 74а завершаются монолитные работы В регионе сдано уже 43% от годового плана по вводу жилья Александр Хинштейн: В СОФПИЖС сменится руководитель Диалог бизнеса и власти позволит выстроить эффективную работу на строительном рынке

Строительство Строительство и недвижимость

Жалоба на аукцион по строительству детского сада на ул. Ташкентской признана необоснованной

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области рассмотрело жалобу ООО "Группа компаний Абсолют" на действия ГУОТ Самарской области при проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительству детского сада по ул. Ташкентской в Кировской районе.

Напомним, детский сад должен располагаться в районе домов №№ 112, 114 и 116 по ул. Ташкентской. Завершить строительство должны до 30 июня 2019 года. Подрядчики должны будут также провести коммуникации, устроить подъездные дороги и благоустроить территории.

Начальная максимальная цена контракта составляла 196 млн рублей. Победителем торгов по решению конкурсной комиссии стала ООО ПСК "Волга".

По мнению ООО "Группа компаний Абсолют", аукционная комиссия неправомерно отклонила его заявку участника от участия в закупке.

"Заявителю было отказано в допуске к участию в аукционе в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе, а именно непредставление конкретных показателей материалов (по п. 93 и 125). Установлено, что в заявке участника отсутствовал показатели по позиции 125, не был указан конкретный показатель верхнего предела измерений манометра. Следовательно, аукционная комиссия правомерно отклонила заявку участника размещения заказа", — отмечает УФАС.

Таким образом, по результатам рассмотрения жалоба ООО "Группа компаний Абсолют" была признана необоснованной.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30