Жалоба на аукцион по строительству детского сада на ул. Ташкентской признана необоснованной

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области рассмотрело жалобу ООО "Группа компаний Абсолют" на действия ГУОТ Самарской области при проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительству детского сада по ул. Ташкентской в Кировской районе.

Напомним, детский сад должен располагаться в районе домов №№ 112, 114 и 116 по ул. Ташкентской. Завершить строительство должны до 30 июня 2019 года. Подрядчики должны будут также провести коммуникации, устроить подъездные дороги и благоустроить территории.

Начальная максимальная цена контракта составляла 196 млн рублей. Победителем торгов по решению конкурсной комиссии стала ООО ПСК "Волга".

По мнению ООО "Группа компаний Абсолют", аукционная комиссия неправомерно отклонила его заявку участника от участия в закупке.

"Заявителю было отказано в допуске к участию в аукционе в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе, а именно непредставление конкретных показателей материалов (по п. 93 и 125). Установлено, что в заявке участника отсутствовал показатели по позиции 125, не был указан конкретный показатель верхнего предела измерений манометра. Следовательно, аукционная комиссия правомерно отклонила заявку участника размещения заказа", — отмечает УФАС.

Таким образом, по результатам рассмотрения жалоба ООО "Группа компаний Абсолют" была признана необоснованной.