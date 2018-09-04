Жалоба на аукцион по строительству детского сада на ул. Ташкентской признана необоснованной

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области рассмотрело жалобу ООО "Группа компаний Абсолют" на действия ГУОТ Самарской области при проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительству детского сада по ул. Ташкентской в Кировской районе.
Напомним, детский сад должен располагаться в районе домов №№ 112, 114 и 116 по ул. Ташкентской. Завершить строительство должны до 30 июня 2019 года. Подрядчики должны будут также провести коммуникации, устроить подъездные дороги и благоустроить территории.
Начальная максимальная цена контракта составляла 196 млн рублей. Победителем торгов по решению конкурсной комиссии стала ООО ПСК "Волга".
По мнению ООО "Группа компаний Абсолют", аукционная комиссия неправомерно отклонила его заявку участника от участия в закупке.
"Заявителю было отказано в допуске к участию в аукционе в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе, а именно непредставление конкретных показателей материалов (по п. 93 и 125). Установлено, что в заявке участника отсутствовал показатели по позиции 125, не был указан конкретный показатель верхнего предела измерений манометра. Следовательно, аукционная комиссия правомерно отклонила заявку участника размещения заказа", — отмечает УФАС.
Таким образом, по результатам рассмотрения жалоба ООО "Группа компаний Абсолют" была признана необоснованной.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))