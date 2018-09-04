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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

СОФЖИ распродает квартиры и земельные участки под застройку

ТОЛЬЯТТИ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной Фонд жилья и ипотеки сообщает о реализации непрофильных и неликвидных активов. Информация об этом опубликована на сайте регоператора жилищной политики.

"После проведения аудита имеющихся активов, их анализа и оценки, СОФЖИ сформировал список непрофильных и неликвидных помещений и земельных участков, которые фонд готов предложить для реализации", — сообщает СОФЖИ.

Уточняется, что прежде всего речь идет о квартирах, домах, в том числе с земельными участками, а также о коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципальных образований региона. В основной массе это помещения, перешедшие к фонду от несостоятельных заемщиков, а также полученные СОФЖИ от АИЖК. В настоящее время в списке 30 квартир, домов и нежилых помещений. Сейчас все желающие могут приобрести эти квадратные метры вторичной недвижимости.

Для крупных инвесторов фонд предлагает для совместного освоения пул земельных участков, сформированных под проекты жилищного строительства. Они также расположены на всей территории области. Есть участки в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Похвистнево, в Красноярском и Волжском районах. Всего в списке 81 участок. Среди них — три участка под проект "Дачная" (ул.Дачная/ул.Пензенская), четыре участка под проект "3 квартала" (в границах улиц Никитинской, Красноармейской, Буянова), восемь участков для проекта "Пять кварталов" в Ленинском районе, четыре участка для проекта "Ташкентский квартал" (Кировский район, ул. Ставропольская/ ул. Советская/ ул. Нагорная/ переулок Ташкентский), проект "Тольятти, арендное жилье на территории клинической больницы № 5" и другие.

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

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Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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Уберите уже его из города насовсем.

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