Во вторник, 4 сентября, в Самаре стартовал XVI международный конкурс "Виват, Баян!", который проводится при поддержке правительства области, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В этом сезоне побороться за главные призы приехали около 200 конкурсантов из 24 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Первый день конкурса определил победителей в категории "Ансамбль Классика. Старшая группа". Приз завоевал квинтет баянистов из Китая. В этом году блеснул еще один яркий новичок — самая юная баянистка Ульяна Ковач, которой недавно исполнилось шесть лет. За плечами этой звездочки участие в трех конкурсах, где она занимала призовые места. Также Ульяна выступала в телевизионной программе "Синяя птица". Музыкой девочка занимается два года, а игру на аккордеоне и баяне слушает с рождения, так как ее старшая сестра тоже музыкант. Ульяна выступила на "Виват, Баяне!" в категории "Малыш Классика", где уже завоевала третью премию. Также в рамках конкурса она представит свою программу в категории "Баян Микс".
5 сентября в 17:00 в "СтрелкаХолл" (ул. Вилоновская, 30) состоится концерт участников категорий "Баян Микс", "Ансамбли варьете" и "Электронные инструменты". Одним из членов жюри будет заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель конкурса Сергей Войтенко.
6 сентября в 11:00 в Самарском музыкальном училище им. Шаталова (ул. Куйбышева, 102) пройдет гала-концерт всех победителей конкурса и награждение лауреатов.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!