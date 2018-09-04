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Музыка Культура

В Самаре стартовал XVI международный конкурс "Виват, Баян!"

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 сентября, в Самаре стартовал XVI международный конкурс "Виват, Баян!", который проводится при поддержке правительства области, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В этом сезоне побороться за главные призы приехали около 200 конкурсантов из 24 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Первый день конкурса определил победителей в категории "Ансамбль Классика. Старшая группа". Приз завоевал квинтет баянистов из Китая. В этом году блеснул еще один яркий новичок — самая юная баянистка Ульяна Ковач, которой недавно исполнилось шесть лет. За плечами этой звездочки участие в трех конкурсах, где она занимала призовые места. Также Ульяна выступала в телевизионной программе "Синяя птица". Музыкой девочка занимается два года, а игру на аккордеоне и баяне слушает с рождения, так как ее старшая сестра тоже музыкант. Ульяна выступила на "Виват, Баяне!" в категории "Малыш Классика", где уже завоевала третью премию. Также в рамках конкурса она представит свою программу в категории "Баян Микс".

5 сентября в 17:00 в "СтрелкаХолл" (ул. Вилоновская, 30) состоится концерт участников категорий "Баян Микс", "Ансамбли варьете" и "Электронные инструменты". Одним из членов жюри будет заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель конкурса Сергей Войтенко.

6 сентября в 11:00 в Самарском музыкальном училище им. Шаталова (ул. Куйбышева, 102) пройдет гала-концерт всех победителей конкурса и награждение лауреатов.

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