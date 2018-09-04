16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти ограбили гражданина Турции Дело банды нефтеврезчиков, пытавшейся подкупить ФСБ, ушло в суд Новые подробности в "деле дзюдоиста": защитил в конфликте и забрал телефон как плату за услугу Самарские фальшивомонетчики оказались частью ОПГ, сбывшей в России 50 млн рублей В Самаре чемпиона России по дзюдо задержали за грабеж

Преступления Происшествия

Самарца, выдававшего себя за правоохранителя, обвиняют в присвоении денег отца сожительницы

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати

В Самаре суд рассмотрит уголовное дело мужчины, выдававшего себя за правоохранителя и похищавшего деньги у тестя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

29-летнего местного жителя обвиняют по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии дознания, мужчина с 2013 г. жил с девушкой, имел совместного с ней ребенка, но выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. А с января 2017 г. по май 2018 г. он ежемесячно похищал деньги, которые пожилой отец сожительницы передавал для оплаты коммунальных услуг. Всего за этот период злоумышленник похитил более 114 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Здоровых 03 сентября 2018 12:52 В Самаре чемпиона России по дзюдо задержали за грабеж

Ну,а что,президент тоже дзюдоист.Дзюдоисты они такие!

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Оксана Иванова 13 августа 2018 13:40 Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей

Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось

Фернандо Алонсо 08 августа 2018 17:09 Жителю Самары предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки

А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30