Самарца, выдававшего себя за правоохранителя, обвиняют в присвоении денег отца сожительницы

В Самаре суд рассмотрит уголовное дело мужчины, выдававшего себя за правоохранителя и похищавшего деньги у тестя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
29-летнего местного жителя обвиняют по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии дознания, мужчина с 2013 г. жил с девушкой, имел совместного с ней ребенка, но выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. А с января 2017 г. по май 2018 г. он ежемесячно похищал деньги, которые пожилой отец сожительницы передавал для оплаты коммунальных услуг. Всего за этот период злоумышленник похитил более 114 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Ну,а что,президент тоже дзюдоист.Дзюдоисты они такие!
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?