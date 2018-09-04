Жительница Отрадного отправится в колонию-поселение за мошенничества с обещанием трудоустройства

В Отрадном безработную местную жительницу признали виновной в двух мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В 2017 и 2018 гг. Отрадненский городской суд уже выносил ей обвинительные приговоры за множественные эпизоды мошенничества.
Женщина обманывала местных жителей, предлагая помощь в трудоустройстве на предприятия нефте-газового комплекса, а также в поступлении в различные учебные учреждения области.
В очередном эпизоде своей криминальной биографии она взяла у знакомой 100 тыс. руб. якобы для успешной сдачи экзаменов и зачетов ее сына — студента СамГТУ.
Кроме того, мошенница за 9 тыс. руб. пообещала мужчине устроить его работать водителем пожарной машины.
На суде женщина полностью признала вину. Ей назначили три года и восемь месяцев в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.