Жительница Отрадного отправится в колонию-поселение за мошенничества с обещанием трудоустройства

В Отрадном безработную местную жительницу признали виновной в двух мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2017 и 2018 гг. Отрадненский городской суд уже выносил ей обвинительные приговоры за множественные эпизоды мошенничества.

Женщина обманывала местных жителей, предлагая помощь в трудоустройстве на предприятия нефте-газового комплекса, а также в поступлении в различные учебные учреждения области.

В очередном эпизоде своей криминальной биографии она взяла у знакомой 100 тыс. руб. якобы для успешной сдачи экзаменов и зачетов ее сына — студента СамГТУ.

Кроме того, мошенница за 9 тыс. руб. пообещала мужчине устроить его работать водителем пожарной машины.

На суде женщина полностью признала вину. Ей назначили три года и восемь месяцев в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.