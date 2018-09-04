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Общество

Самарцы в 48 раз чаще стали жертвовать деньги на благотворительность

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии международного дня благотворительности в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") составили рейтинг регионов, жители которых чаще всего перечисляют деньги по банковским картам на эти цели.

По итогам исследования Самарская область оказалась на третьем месте.

"Общероссийский тренд этого года — увеличение количества пожертвований, совершенных по банковским картам. Так, россияне стали практически в два раза чаще совершать такие транзакции. Подобная тенденция характерна и для Самарской области, которая в этом году оказалась на третьем месте в рейтинге регионов, жители которых чаще всего перечисляют деньги по банковским картам на благотворительность", — отмечают в НСПК.

Примечательно, что если в прошлом году самарский регион находился на 23-м месте в этом рейтинге, то сегодня количество операций, совершенных в пользу благотворительных организаций и фондов, увеличилось в 48 раз, что позволило Самарской области оказаться в тройке лидеров.

"Средний чек, напротив, упал с 842 рублей в 2017 году до 282 рублей в этом. Несмотря на такое существенное падение, важно сказать, что общая сумма, которую самарцы с начала года потратили на благотворительность, возросла в 16 раз. А это значит, что жители Самарской области предпочитают как можно чаще участвовать в благотворительных проектах, разумно сокращая сумму одного пожертвования", — отмечает начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики НСПК Ирина Лобанова.

При этом, согласно данным исследования компании MARC, проведенного по заказу платежной системы "Мир", подавляющее большинство опрошенных жителей Приволжского округа — 86% — заявили о том, что участвуют в благотворительной деятельности, и 24% делают это на регулярной основе. Это самый высокий показатель в России. А вот 46% приволжцев за последние четыре - пять лет всего несколько раз участвовали в благотворительной деятельности.

В то же время большая часть жителей Приволжского федерального округа — 32% — тратили на благотворительность от 100 руб. до 1 тыс. руб., что практически соответствует общероссийскому показателю — 36%.

"Если говорить о благотворительных сферах, в которых готовы участвовать опрошенные приволжцы, то на первое место вышли организации по защите животных и охране окружающей среды. О своей помощи им заявили 32% опрошенных. Немного меньше — 27% готовы оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф", — рассказывает Ирина Лобанова.

Наиболее предпочтительный формат пожертвований для приволжцев — это перевод на счет людям, нуждающимся в помощи. Об этом рассказали 19% опрошенных. По 18% передавали вещи, игрушки в различные социальные учреждения (детдома, дома инвалидов), а также давали милостыню. И меньше всего опрошенных — 6% заявили о том, что готовы участвовать в благотворительных акциях (концертах, выставках, аукционах).

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