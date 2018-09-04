В музее Алабина откроется выставка "Плакат – искусство молодых"

Во вторник, 11 сентября, в 13:00, в музее им. Алабина откроется выставка плакатов остросоциальной тематики "Плакат — искусство молодых" (12+), сообщила пресс-служба СОИКМ.

Участники выставки — студенты Самарского художественного училища. Экспозиция составлена из работ разных лет, созданных на актуальные темы жизни нашего общества. Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина отмечает в этом году свое 45-летие. Выставка демонстрирует лучшие достижения выпускников