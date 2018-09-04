В музее Алабина откроется выставка "Плакат – искусство молодых"

Во вторник, 11 сентября, в 13:00, в музее им. Алабина откроется выставка плакатов остросоциальной тематики "Плакат — искусство молодых" (12+), сообщила пресс-служба СОИКМ.
Участники выставки — студенты Самарского художественного училища. Экспозиция составлена из работ разных лет, созданных на актуальные темы жизни нашего общества. Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина отмечает в этом году свое 45-летие.
Выставка демонстрирует лучшие достижения выпускников
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.