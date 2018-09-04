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Экология Общество

Прокуратура обязала МУП "Жилкомсервис" прекратить сбрасывать загрязненные сточные воды в Падовку

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По иску Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Красноярский районный суд обязал МУП "Жилкомсервис" прекратить сброс сточных вод в реку Падовку с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Прокуратура выявила сверхнормативный выброс сточных вод по сульфатам, железу, аммоний-иону и другим веществам.

Надзорное ведомство обратилось с иском в суд, чтобы предприятие устранило нарушение.
Решением суда от 27 августа требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Суд предписал устранить нарушения закона в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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