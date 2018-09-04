Прокуратура обязала МУП "Жилкомсервис" прекратить сбрасывать загрязненные сточные воды в Падовку

По иску Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Красноярский районный суд обязал МУП "Жилкомсервис" прекратить сброс сточных вод в реку Падовку с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Прокуратура выявила сверхнормативный выброс сточных вод по сульфатам, железу, аммоний-иону и другим веществам.
Надзорное ведомство обратилось с иском в суд, чтобы предприятие устранило нарушение.
Решением суда от 27 августа требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Суд предписал устранить нарушения закона в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Решение суда в законную силу еще не вступило.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные