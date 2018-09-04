В период празднования Дня города в Самаре усилят работу общественного транспорта

В период проведения мероприятий, посвященных 432-летию Самары, будет усилена работа маршрутов общественного транспорта, проходящих вблизи площади им. Куйбышева.

по ул. Галактионовская — трамвайные маршруты №№ 5, 20, 22;

по ул. Красноармейская — трамвайные маршруты №№ 1, 3, автобусные маршруты №№ 34, 207;

по ул. Самарская — автобусные маршруты №№ 2, 23, 41, 47, 50, 206;

по ул. Чапаевская — автобусные маршруты №№ 24, 92, 297.

Кроме того, после окончания фейерверка подадут дополнительный подвижной состав:

по ул. Самарская (остановка общественного транспорта "Улица Красноармейская") — автобусные маршруты №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 4, 92, 206, 207, 297;

по ул. Галактионовская (остановка "Улица Красноармейская") — трамвайные маршруты №№ 5, 20, 22;

по ул. Красноармейская (остановка "Улица Галактионовская") — трамвайные маршруты №№ 1, 3.

Напомним, также в период празднования Дня города в Самаре ограничат движение транспорта