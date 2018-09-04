В Самарской области стартует итоговая аттестация для девятиклассников, не прошедших ГИА

Во вторник, 4 сентября, стартовала государственная итоговая аттестация для обучающихся 9 классов, не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА.

4 сентября выпускники 9 классов Самарской области (186 человека) сдают экзамен по русскому языку.

Для этого на территории региона открыто 7 пунктов проведения экзаменов. Результаты ребята смогут получить не позднее 11 сентября. Напомним, что в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 № 1097 в сентябре определены следующие сроки проведения ГИА-9:

7 сентября – математика;

10 сентября – история, биология, физика, география;

12 сентября – обществознание, химия, литература, ИКТ;

14 сентября – иностранные языки.

А также резервные дни:

17 сентября – русский язык;

18 сентября – география, история, биология, физика;

19 сентября – математика;

20 сентября – ИКТ, обществознание, химия, литература;

21 сентября – иностранные языки;

22 сентября – все предметы.