Евгений Чудаев: "Недобросовестные управляющие компании не смогут выдержать натиска общественности"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на площадке "АвтоВАЗа" прошел общественный региональный форум "Стратегия лидерства", где подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. О результатах стратегической сессии "Новое качество жизни" рассказал генеральный директор ООО "ДК Древо" Евгений Чудаев.

Напомним, на этой сессии рассматривались вопросы строительства, ЖКХ, благоустройства. Евгений Чудаев отметил, что выполнение задачи по увеличению объемов жилищного строительства, поставленная президентом страны, Самарской области вполне по силам. За семь месяцев 2018 года рост вводимого в эксплуатацию жилья составил почти 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Предпринимаемые областными властями активные действия в строительной сфере очень важны для сохранения позитивной динамики, — отметил Евгений Чудаев. — Это последовательное решение проблемы дольщиков, возобновление поддержки производства своих стройматериалов и технологий, возобновление работы градостроительного совета при губернаторе".

Генеральный директор обратил внимание на необходимость комплексного подхода к застройке территорий, обеспечению социальной и транспортной инфраструктурой. Благоустроенное дворовое пространство — это также неотъемлемая часть такого комплексного подхода.

"Повышение качества жизни через комфорт среды проживания — задача крайне амбициозная. Это мозаика из сотен мелких взаимосвязанных деталей", — заметил Евгений Чудаев. В новых микрорайонах справиться с этой задачей намного легче. Но сегодня благодаря программе "Формирование комфортной городской среды", а включение в ее реализацию доступно для всех городов и районов нашей области, шанс преобразится появляется и у старых дворов.

Евгений Чудаев привел в пример город Октябрьск, которому удалось победить в федеральном конкурсе, получив грант более 70 млн руб. на благоустройство набережной. По его словам, только объединение усилий самих жителей, местных и региональных властей могло привести к такому результату.

"За последние полгода в нашей области такой подход стал уже привычным", — отметил генеральный директор. А в качестве примера вовлечения молодежи в благоустройство городов он привел проект "Том Сойер фест".

Такие проекты, по мнению руководителя компании, меняют менталитет граждан, превращают жителей городов и сел в настоящих хозяев своих территорий. А это, в свою очередь, поменяет и их взаимоотношения с управляющими компаниями.

"Недобросовестные компании просто физически не смогут выдержать натиска общественности. Они либо подстроятся под требования жителей, либо уйдут с рынка", — высказал уверенность Евгений Чудаев.

"Важно, что данным вопросам уделяется значимое внимание в стратегии развития региона, — подчеркнул руководитель компании. — Обсуждаемые инициативы позволят нам сформировать комплексный подход к градостроительной отрасли, навести порядок в сфере ЖКХ и общими усилиями повысить тем самым качество жизни в Самарской области".