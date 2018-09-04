Сергей Шевченко: Цель АПК региона — полное обеспечение жителей Самарской области качественной продукцией

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. Директор НИИ сельского хозяйства им. Тулайкова, член-корреспондент РАН Сергей Шевченко рассказал о некоторых предложениях, прозвучавших в ходе стратегической сессии "Новая жизнь села".
По словам директора института, в ходе муниципальных стратегических сессий, которые прошли в сельских районах и крупных поселениях области, жителями был высказан ряд конструктивных предложений по развитию села. Предложения были поддержаны сельхозпроизводителями, научным сообществом, органами местного самоуправления и легли в основу резолюции стратегической сессии "Новая жизнь села".
"Цель АПК региона — не только полное обеспечение жителей Самарской области качественной продукцией, необходимо заявить о себе на внешних рынках", — рассказал Сергей Шевченко.
Он отметил, что задача наращивания сельскохозяйственного экспорта к 2024 году в два раза поставлена президентом страны. Такие показатели вполне реальны для агропромышленного комплекса Самарской области. Большой вклад могут внести разработки научно-исследовательских учреждений и институтов региона: НИИ сельского хозяйства им. академика Тулайкова и Поволжского научно-исследовательского института селекции и семеноводства им. академика Константинова.
"Наш институт ведет большую селекционную работу по улучшению и выведению новых сортов зерновых и зернобобовых культур, в том числе твердой пшеницы, ячменя, сои, которые весьма востребованы на внешних рынках", — рассказал директор института.
В частности, к 2024 году поставлена задача вывести не менее 20 новых адаптированных сортов зерновых культур. Также институт совместно с несколькими частными компаниями региона участвует в проекте развития селекции семеноводства картофеля, нацеленного на импортозамещение картофеля в Самарской области.
Сергей Шевченко отметил необходимость инвестиций в создание новых селекционных лабораторий, обновление материально-технической базы уже существующих: "Модернизация селекционного процесса позволит сократить время на создание новых высокопродуктивных сортов".
Он подчеркнул, что это решение будет тем более актуальным, что профильные научно-исследовательские учреждения Самарской и Ульяновской областей объединяются в единый федеральный исследовательский центр, который будет базироваться в Самаре.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.