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По решению ЕСПЧ одну из подсудимых по делу ОПС Тюменцевой отпускают под домашний арест В Сызрани вынесли приговор подполковнику, двум майорам и старшему лейтенанту Самарская автоледи решила вернуть автосалону "Мазду" после 3,5 лет езды Главарь "милицейской" банды дорожных налетчиков Камал Поладов может выйти на свободу В Самаре в суд передано дело мошенников, оформивших на себя 27 муниципальных квартир

Суды Происшествия

По решению ЕСПЧ одну из подсудимых по делу ОПС Тюменцевой отпускают под домашний арест

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 августа, экс-сотруднице регистрационной палаты Лилии Мариничевой, третий год находящейся под судом, на основании решения Европейского Суда по Правам Человека изменили меру пресечения на домашний арест.

Напомним, в 2014 г. женщину арестовали по обвинению в участии в аферах самарских риелторов. С лета 2016 г. идет разбирательство о деятельности этого ОПС. Заседания проходят в зрительном зале культурного центра областного ГУ МВД, так как ни один зал Самарского райсуда не вмещает не то, что участников процесса, но даже всех подсудимых.

Еще в апреле 2018 г. Было известно решение ЕСПЧ, признавшего длительный арест Мариничевой нарушением ч. 3 ст. 5 "Право на свободу и личную неприкосновенность" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако самарская Фемида не торопилась его исправить: Самарский райсуд дважды отказывал изменить меру пресечения и только вторая апелляционная жалоба положила конец этой волоките.

"Сейчас дело об аресте запросил Верховный Суд, а моя клиентка продолжает находиться в следственном изоляторе, потому что туда решение о переводе ее под домашний арест еще не дошло", — сообщил изданию адвокат Мариничевой Станислав Журавлев.

Еще 12 подсудимых по этому делу продолжают который год сидеть в СИЗО.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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