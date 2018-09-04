По решению ЕСПЧ одну из подсудимых по делу ОПС Тюменцевой отпускают под домашний арест

В пятницу, 31 августа, экс-сотруднице регистрационной палаты Лилии Мариничевой, третий год находящейся под судом, на основании решения Европейского Суда по Правам Человека изменили меру пресечения на домашний арест.
Напомним, в 2014 г. женщину арестовали по обвинению в участии в аферах самарских риелторов. С лета 2016 г. идет разбирательство о деятельности этого ОПС. Заседания проходят в зрительном зале культурного центра областного ГУ МВД, так как ни один зал Самарского райсуда не вмещает не то, что участников процесса, но даже всех подсудимых.
Еще в апреле 2018 г. Было известно решение ЕСПЧ, признавшего длительный арест Мариничевой нарушением ч. 3 ст. 5 "Право на свободу и личную неприкосновенность" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако самарская Фемида не торопилась его исправить: Самарский райсуд дважды отказывал изменить меру пресечения и только вторая апелляционная жалоба положила конец этой волоките.
"Сейчас дело об аресте запросил Верховный Суд, а моя клиентка продолжает находиться в следственном изоляторе, потому что туда решение о переводе ее под домашний арест еще не дошло", — сообщил изданию адвокат Мариничевой Станислав Журавлев.
Еще 12 подсудимых по этому делу продолжают который год сидеть в СИЗО.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.