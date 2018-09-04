По решению ЕСПЧ одну из подсудимых по делу ОПС Тюменцевой отпускают под домашний арест

В пятницу, 31 августа, экс-сотруднице регистрационной палаты Лилии Мариничевой, третий год находящейся под судом, на основании решения Европейского Суда по Правам Человека изменили меру пресечения на домашний арест.

Напомним, в 2014 г. женщину арестовали по обвинению в участии в аферах самарских риелторов. С лета 2016 г. идет разбирательство о деятельности этого ОПС. Заседания проходят в зрительном зале культурного центра областного ГУ МВД, так как ни один зал Самарского райсуда не вмещает не то, что участников процесса, но даже всех подсудимых.

Еще в апреле 2018 г. Было известно решение ЕСПЧ, признавшего длительный арест Мариничевой нарушением ч. 3 ст. 5 "Право на свободу и личную неприкосновенность" Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако самарская Фемида не торопилась его исправить: Самарский райсуд дважды отказывал изменить меру пресечения и только вторая апелляционная жалоба положила конец этой волоките.

"Сейчас дело об аресте запросил Верховный Суд, а моя клиентка продолжает находиться в следственном изоляторе, потому что туда решение о переводе ее под домашний арест еще не дошло", — сообщил изданию адвокат Мариничевой Станислав Журавлев.

Еще 12 подсудимых по этому делу продолжают который год сидеть в СИЗО.