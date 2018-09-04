70% водителей, которые обжалуют штрафы ГИБДД, утверждают, что за рулем были не они

В Самарской области сейчас используется 441 комплекс фиксации, до конца года только в Самаре появится еще более сотни. С их помощью с начала года зафиксировано свыше 1,6 млн административных правонарушений, за которые наложено штрафов на сумму более миллиарда рублей.

Не все автомобилисты согласились с тем, что преступили закон. Так как данные о нарушениях "стекаются" в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) и там же выносится постановление о наложении штрафов, то часть жалоб поступает туда.

По словам и.о. начальника ЦАФАП Евгения Шайдуллина, с начала года в Центр поступило порядка 8 тыс. подобных обращений, 70% из них связаны с тем, что за рулем в момент совершения правонарушения был не собственник транспортного средства, а другой человек, допустим, новый владелец. По закону, доказывать невиновность автовладелец должен сам. Обратиться можно в ГИБДД и (или) в суд. К жалобе придется приложить доказательства своей невиновности, к примеру, договор купли-продажи машины. В этом случае дополнительных вопросов не возникнет, и постановление отменят.

Когда дело рассматривают в суде, туда вызывают и полицейского, который наложил штраф. С начала года сотрудники ЦАФАП уже приняли участие в 449 судебных заседаниях.

Мы попросили руководителя Центра рассказать о том, кто и как выписывает штрафы самарским автомобилистам.

Оказалось, что делает это человек, а не машина. Конкретный сотрудник отсматривает фотографии и видеозаписи с места нарушения, сверяет госномера автомобиля, "пробивает" владельца, после чего, если нарушение, на его взгляд, есть, оформляет оригинал постановления в виде электронного документа, под которым ставится его электронная подпись. Далее электронный документ направляется в "Почту России", где изготавливается бумажный вариант "письма счастья", и на федеральный уровень, где данные о наложенных штрафах вскоре появляются на портале госуслуг и сайте гибдд.рф.

"Количество данных, поступающих от комплексов информации, меняется от месяца к месяцу, зимой материалов значительно меньше, - отмечает Евгений Шайдуллин. - Непосредственно обработкой поступающей информации сегодня занимаются семь человек, и они уже рассмотрели порядка 14 тыс. материалов. Скорость рассмотрения зависит от типа нарушения. Если это превышение скорости, то отсматриваются фотографии: место, скорость, сверяется регистрационный знак автомобиля, устанавливается личность владельца. Если мы говорим о проезде на запрещающий сигнал светофора, то требуется больше времени: необходимо оценить пять-шесть фотоматериалов, а часто и посмотреть видеозапись с места нарушения. Надо увидеть, что загорелся "красный", водитель в это время был еще не на перекрестке, а вот горит запрещающий сигнал, и он все равно едет, тогда да, в его действиях усматривается нарушение".

В ГИБДД советуют не дожидаться получения бумажного письма по почте, лучше настроить автоматическое уведомление по SMS, потому что льготный период для оплаты штрафов (20 дней) отсчитывается с момента вынесения постановления, а не от его фактического получения.