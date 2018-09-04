Гандбольная "Лада" разгромила столичный "Луч-РГСУ" - 40:14

В своем втором матче чемпионата России среди команд суперлиги в Москве "Лада" нанесла поражение "Лучу-РГСУ" — 40:14.
В течение семи минут на старте встречи хозяйки площадки держались с вице-чемпионками на равных (4:4), а потом посыпались, не сумев ни разу подобрать ключи к воротам "Лады" на протяжении 13-ти минут. Столь примитивный ход событий натолкнул на мысль Александра Хомутова поберечь всех лидеров до одного. Его примеру последовал вскоре и "Луч". Со слов наставника волжанок, молодые порезвились на славу, но некоторым девочкам, блеснувшим сверхрезультативностью, пора бы уже себя проявлять посмелее и в более серьезной игре, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
"Лада": Лагина (11/22=50%), Уткина (7/10=70%); Какмоля — 2 (2 мин.), Дмитриева — 1, Ведёхина — 2/1, Голец — 3/2 (2 мин.), Санникова — 5, Щербак — 3 (2 мин.), Носикова — 5, Кирдяшева — 5/1, Барынина — 10 (2 мин.), Амельченко — 4.