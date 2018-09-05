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Суды Происшествия

В Самаре будут судить трех местных жителей, незаконно продававших чужие квартиры

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Самары, обвиняемых в совершении мошенничества, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следователей, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14 объектов недвижимости. Потерпевшими по уголовному делу признаны 18 жителей губернии. Из материалов уголовного дела следует, что в период с 2014 по 2016 г. предполагаемые злоумышленники предлагали предоставление займов на сумму от 50 до 800 тыс. руб. при условии ежемесячных выплат в размере 4-7% от суммы займа. Подозреваемые убеждали граждан в том, что для гарантии возврата займа, необходимо заключить притворную сделку переоформления права собственности на недвижимость на имя третьих лиц без фактической передачи денег за отчуждение квартир. В дальнейшем недвижимость потерпевших, стоимость которого в десятки раз превышала суммы займов, без ведома владельцев продавалась новым собственникам.

Из материалов уголовного дела следует, что общий ущерб от совершенных преступлений составил около 35 млн рублей. В настоящее время право собственности на похищенные объекты возвращено законным владельцам.

В ходе следствия обвиняемые частично признали свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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