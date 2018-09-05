В Самаре будут судить трех местных жителей, незаконно продававших чужие квартиры

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Самары, обвиняемых в совершении мошенничества, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следователей, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14 объектов недвижимости. Потерпевшими по уголовному делу признаны 18 жителей губернии. Из материалов уголовного дела следует, что в период с 2014 по 2016 г. предполагаемые злоумышленники предлагали предоставление займов на сумму от 50 до 800 тыс. руб. при условии ежемесячных выплат в размере 4-7% от суммы займа. Подозреваемые убеждали граждан в том, что для гарантии возврата займа, необходимо заключить притворную сделку переоформления права собственности на недвижимость на имя третьих лиц без фактической передачи денег за отчуждение квартир. В дальнейшем недвижимость потерпевших, стоимость которого в десятки раз превышала суммы займов, без ведома владельцев продавалась новым собственникам.

Из материалов уголовного дела следует, что общий ущерб от совершенных преступлений составил около 35 млн рублей. В настоящее время право собственности на похищенные объекты возвращено законным владельцам.

В ходе следствия обвиняемые частично признали свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.