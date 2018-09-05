В Самаре будут судить трех местных жителей, незаконно продававших чужие квартиры

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Самары, обвиняемых в совершении мошенничества, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии следователей, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14 объектов недвижимости. Потерпевшими по уголовному делу признаны 18 жителей губернии. Из материалов уголовного дела следует, что в период с 2014 по 2016 г. предполагаемые злоумышленники предлагали предоставление займов на сумму от 50 до 800 тыс. руб. при условии ежемесячных выплат в размере 4-7% от суммы займа. Подозреваемые убеждали граждан в том, что для гарантии возврата займа, необходимо заключить притворную сделку переоформления права собственности на недвижимость на имя третьих лиц без фактической передачи денег за отчуждение квартир. В дальнейшем недвижимость потерпевших, стоимость которого в десятки раз превышала суммы займов, без ведома владельцев продавалась новым собственникам.
Из материалов уголовного дела следует, что общий ущерб от совершенных преступлений составил около 35 млн рублей. В настоящее время право собственности на похищенные объекты возвращено законным владельцам.
В ходе следствия обвиняемые частично признали свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.