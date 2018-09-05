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Преступления Происшествия

В Чапаевске двух мужчин задержали за вымогательство 200 тысяч рублей

ЧАПАЕВСК. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 30-летнего Хусена Аушева и 25-летнего Асхаба Имаева по подозрению в вымогательстве.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, Аушев и Имаев во время личной встречи с жителем Чапаевска, которая произошла 18 августа, начали вымогать у него деньги за то, что тот якобы не выполнил условия приобретения машины ВАЗ-2114 у Имаева. Речь шла о 200 тысячах рублей.

23 августа они получили требуемую сумму, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ.

24 августа на основании материалов УФСБ следственным отделом ОМВД России по Чапаевску было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору".

25 августа 2018 года Чапаевским городским судом в отношении Аушева и Имаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

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