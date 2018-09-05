Самарец, засудивший зоозащитницу, поделит с ней штраф

История самарчанки Елены Айхлер, которая заплатит "штраф за доброту", получила продолжение.

Напомним, Красноглинский суд Самары присудил женщине выплатить 3 тыс. рублей молодому человеку, которого она назвала "уродом" в социальных сетях. Сотрудник местной управляющей компании удостоился такого эпитета за то, что пнул собаку, которая жила во дворе, после чего у животного пошла из носа кровь. Елена отвезла пса в приют и до сих пор оплачивает лечение.

"Здесь Дина гуляла, жила, росла, с детьми бегала, в догонялки играла. Потом кутенок появился, начались дожди, она перенесла его сюда. Соседи сказали: "Нам тут собака не нужна. Если хочешь, то купи поводок, намордник, выгуливай как положено", - рассказывает Елена Айхлер, эффектная блондинка, оказавшаяся в центре скандала. Она и представить себе не могла, что любовь к животным "прославит" ее на весь город.

История произошла в одном из дворов в поселке Мехзавод. Елена ухаживала за дворняжкой Динкой, к которой привязалась местная детвора: варила ей каши, купила намордник и следила, чтобы у собаки было все в порядке.

Дворняжку, якобы по просьбе соседей, посадили на поводок и привязали в закутке у входа в подвал. Днем Дина гуляла по двору, на ночь ее опять привязывали. Когда у собаки появился щенок, Елена его пристроила, а Дину записала на бесплатную стерилизацию. По закону, после этой процедуры собака могла продолжить жить во дворе, но все получилось не так.

Накануне дня, на который была назначена операция, один из сотрудников управляющей компании, Руслан Сулейманов, по его словам, решил зайти по делам в подвал, но на него из-за угла выскочила Дина и якобы вцепилась в ногу. От неожиданности он "стряхнул" собаку.

"Я работаю здесь, я подошел посмотреть, закрыт подвал или нет. Собака рванула, хотя Лена сказала, что уберет ее оттуда. Да, я защитился. Я подставил ногу, чтобы она меня не укусила. Вы бы что сделали, если бы на вас собака кинулась? Я не бил ее практически", - говорит молодой человек.

Однако у собаки из носа пошла кровь. Местные дети, увидев эту картину, побежали к Елене просить помощи.

"Теть Лен, там Дину избили, у нее кровь, - вспоминает девушка. - Я выскочила и повезла ее в больницу: там снимки, процедуры... Врачи сказали: "Повезло, что она осталась жива".

Собаку оставили в приюте. А Елена, вернувшись домой, на эмоциях рассказала эту историю в социальных сетях.

"Я в порыве гнева написала, что этот "урод" избил нашу Дину", - продолжает она. Девушка утверждает, что Руслан не раз достаточно жестко просил убрать собаку и щенка, а то их "упакуют в мешок и выкинут в мусорку".

Молодой человек возмутился таким поворотом событий и подал на нее заявление в суд. Девушке, как хулиганке, назначили выплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. Но она не остановилась и создала петицию с просьбой "привлечь к ответственности гражданина Сулейманова по статье "Жестокое обращение с животными". К слову, подписали петицию более 1300 человек.

Девушка до сих пор ездит в приют к Дине, за свои деньги покупает лекарства и говорит, что потратила около 10 тыс. рублей.

"Ты мне сказал: "Это всего лишь навсего собака. Хочешь - вызывай милицию", - во время интервью к Елене подходит тот самый Руслан, и они начинают разбираться в ситуации уже при нашей съемочной группе.

"Собака была агрессивная очень. К подвальной двери можно разве ее привязывать? Здесь многоквартирный дом", - отвечает оппонент.

К разговору подключается один из жителей дома: "Пристегивать туда собаку на ночь с кутенком - это не жестоко, когда она всю ночь воет? Когда есть хозяин, то он берет домой и отвечает за это". Ему отвечает женщина, которая живет в соседнем подъезде: "Собака добрая, ни на кого никогда не бросалась".

Разговор на повышенных тонах длился около часа. В результате Руслан Сулейманов пообещал передать Лене половину ее штрафа, то есть 1,5 тыс. рублей.

"Я хочу, чтобы у Дины появился настоящий дом и нашлись хорошие хозяева. Неизвестно, что будет дальше и стоит ли ей возвращаться в этот двор. Скорее всего, нет", - просит зоозащитница помочь пристроить собаку.