В галерее "Вавилон" откроется выставка живописи и графики Вениамина Клецеля

В галерее "Вавилон" 6 сентября в 19.00 откроется выставка живописи и графики Вениамина Клецеля (12+) , сообщила пресс-служба этого учреждения.

"Жизненный путь Вениамина Клецеля в определенном смысле характерен для человека, родившегося в несуществующей теперь стране под названием СССР: большую часть своей жизни — детство, молодость, зрелость — он прожил, легко и естественно перемещаясь по ее огромной территории. Так, на свет он появился 5 мая 1932 г. в городке Первомайске близ Одессы, а учился в Ташкенте — в самом сердце советской Средней Азии, у замечательного русского художника и педагога Александра Николаевича Волкова.

После окончания Ташкентского художественного училища и художественного отделения театрального института им. Островского, в 1967 г. Вениамин приехал на Волгу в тогдашний Куйбышев, теперь — Самару, и активно включился в художественную жизнь города — принимал участие в областных, зональных и даже зарубежных выставках, в 1980-е годы его персональные выставки прошли в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске. Однако и Самара не стала для Клецеля и его супруги, известной оперной певицы С. Бондаренко, "последней остановкой"; в 1990 г. они уехали на постоянное жительство в Израиль. И вот почти четверть века Вениамин Клецель живет в Иерусалиме, где продолжает плодотворно работать. Важно отметить, что и после эмиграции связи Клецеля с Самарой не прервались: он трижды привозил свои новые работы, которые экспонировались в нашем художественном музее; в 2002 г. по случаю семидесятилетия художника здесь состоялась большая выставка его произведений. В мае — июне 2004 г. была открыта выставка под названием "На Земле Обетованной" — в рамках традиционной ежегодной Самарской ассамблеи. В последующее время выставки произведений Клецеля прошли и в галерее "Виктория", здесь были представлены работы, привезенные из Израиля самарскими коллекционерами.

В собрание Самарского художественного музея в разное время поступили восемь живописных работ Клецеля. Воедино эти работы позволяют понять эволюцию творчества художника. Иерусалим стал для Клецеля своим городом. Глядя на его новые произведения, мы видим, сколь яркими гранями, обращаясь к пластам национальной культуры, раскрылся талант художника на его исторической родине.

Конечно же, особое место в живописи Клецеля заняла национальная тема: оказавшись в весьма зрелом возрасте в Израиле, художник внимательно присматривается к новой для него реальности, отслеживает характерные сцены еврейской жизни, которые обретают в его работах знаковый, символический, подчас юмористический характер.