16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ирина Скупова: На стратегических сессиях принимаются новые управленческие решения Николай Игнатьев: Малым городам важно правильно определить свои конкурентные преимущества Сергей Шевченко: Цель АПК региона - полное обеспечение жителей Самарской области качественной продукцией Евгений Чудаев: "Недобросовестные управляющие компании не смогут выдержать натиска общественности" В регионе 8 и 9 сентября будет работать горячая линия "Выборы-2018"

Власть и политика

Ирина Скупова: На стратегических сессиях принимаются новые управленческие решения

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. В мероприятии участвовала Ирина Скупова, советник главы региона.

"Конечно, за 6 лет все проблемы решить невозможно, но можно заложить основу. Я бы не стала ставить какие-то хронологические рамки в решении вопросов, озвученных на стратегических сессиях. Гораздо важнее их содержание, взаимоотношения с людьми", - отметила она.

Итоговая стратегическая сессия определила ключевые направления развития региона Итоговая стратегическая сессия определила ключевые направления развития региона
Во вторник, 4 сентября, на площадке ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти прошел общественный региональный форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы, проведенной в последние месяцы по формированию стратегии развития Самарской области. В работе сессии приняли участие руководители региональных и муниципальных органов власти, депутаты, общественники, руководители крупнейших предприятий, активные граждане.

По словам советника главы региона, на стратегических сессиях принимаются совершенно новые управленческие решения, которые возможно выработать только в общении с широкими кругом людей, в том числе с теми, кто никогда не был во власти.

"Они может и не эксперты, но живут на земле и могут указать на то, что не всегда видят чиновники, привыкшие к стандартным ходам", - считает Ирина Скупова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров сыграл в Матче Звезд на турнире Samara Open памяти тренера Юрия Тюленева

Дмитрий Азаров сыграл в Матче Звезд на турнире Samara Open памяти тренера Юрия Тюленева

Торжественное мероприятие в Сызрани - городе "Трудовой и боевой славы"

Торжественное мероприятие в Сызрани - городе "Трудовой и боевой славы"

В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний

В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30