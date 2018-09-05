Ирина Скупова: На стратегических сессиях принимаются новые управленческие решения

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. В мероприятии участвовала Ирина Скупова, советник главы региона.
"Конечно, за 6 лет все проблемы решить невозможно, но можно заложить основу. Я бы не стала ставить какие-то хронологические рамки в решении вопросов, озвученных на стратегических сессиях. Гораздо важнее их содержание, взаимоотношения с людьми", - отметила она.
По словам советника главы региона, на стратегических сессиях принимаются совершенно новые управленческие решения, которые возможно выработать только в общении с широкими кругом людей, в том числе с теми, кто никогда не был во власти.
"Они может и не эксперты, но живут на земле и могут указать на то, что не всегда видят чиновники, привыкшие к стандартным ходам", - считает Ирина Скупова.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.