Ирина Скупова: На стратегических сессиях принимаются новые управленческие решения

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. В мероприятии участвовала Ирина Скупова, советник главы региона.

"Конечно, за 6 лет все проблемы решить невозможно, но можно заложить основу. Я бы не стала ставить какие-то хронологические рамки в решении вопросов, озвученных на стратегических сессиях. Гораздо важнее их содержание, взаимоотношения с людьми", - отметила она.

Итоговая стратегическая сессия определила ключевые направления развития региона Во вторник, 4 сентября, на площадке ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти прошел общественный региональный форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы, проведенной в последние месяцы по формированию стратегии развития Самарской области. В работе сессии приняли участие руководители региональных и муниципальных органов власти, депутаты, общественники, руководители крупнейших предприятий, активные граждане.

По словам советника главы региона, на стратегических сессиях принимаются совершенно новые управленческие решения, которые возможно выработать только в общении с широкими кругом людей, в том числе с теми, кто никогда не был во власти.

"Они может и не эксперты, но живут на земле и могут указать на то, что не всегда видят чиновники, привыкшие к стандартным ходам", - считает Ирина Скупова.