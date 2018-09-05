Промсвязьбанк запустил "Овердрафт Онлайн" для бизнеса

Клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться новым цифровым продуктом "Овердрафт Онлайн" и получить кредит сроком на пять лет с лимитом от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей в размере 50% от ежемесячных поступлений на расчетный счет в Промсвязьбанке. Погашение происходит автоматически путем списания средств с расчетного счета.
При оформлении "Овердрафта Онлайн" клиенту не придется посещать офис банка, собирать комплект документов или представлять поручительства и залоги. Предложение с готовым кредитным решением формируется автоматически в личном кабинете интернет-банка. Для его получения достаточно выбрать оптимальную сумму и подписать заявление-оферту электронной подписью. Предпринимателю мгновенно открывается лимит овердрафта, и он может совершать платежи при отсутствии собственных средств на счете.
"Действующий "Кредит Онлайн" пользуется большой популярностью среди клиентов банка, поэтому мы продолжаем развивать нашу линейку digital-продуктов "Онлайн". Наша цель - максимально упростить предпринимателю процедуру получения кредитных средств, создавая условия для эффективного развития бизнеса", - заявил Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.