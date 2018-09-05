Промсвязьбанк запустил "Овердрафт Онлайн" для бизнеса

Клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться новым цифровым продуктом "Овердрафт Онлайн" и получить кредит сроком на пять лет с лимитом от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей в размере 50% от ежемесячных поступлений на расчетный счет в Промсвязьбанке. Погашение происходит автоматически путем списания средств с расчетного счета.

При оформлении "Овердрафта Онлайн" клиенту не придется посещать офис банка, собирать комплект документов или представлять поручительства и залоги. Предложение с готовым кредитным решением формируется автоматически в личном кабинете интернет-банка. Для его получения достаточно выбрать оптимальную сумму и подписать заявление-оферту электронной подписью. Предпринимателю мгновенно открывается лимит овердрафта, и он может совершать платежи при отсутствии собственных средств на счете.

"Действующий "Кредит Онлайн" пользуется большой популярностью среди клиентов банка, поэтому мы продолжаем развивать нашу линейку digital-продуктов "Онлайн". Наша цель - максимально упростить предпринимателю процедуру получения кредитных средств, создавая условия для эффективного развития бизнеса", - заявил Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.