Константин Титов: Результаты стратегических сессий важны для развития региона

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на площадке АвтоВАЗа прошел областной форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы по разработке планов социально-экономического развития Самарской области. Один из его участников экс-губернатор Самарской области Константин Титов рассказал о своих впечатлениях о работе стратегических сессий.

По мнению Константина Титова, результаты работы стратегических сессий чрезвычайно важны для дальнейшего развития региона.

Экс-губернатор лично участвовал в работе двух стратегических сессий. По его словам, на сессии "Комфортная среда: новое качество жизни", на которой в том числе обсуждались вопросы экологии, лично ему больше всего запомнились конкретные предложения по организации мониторинга экологической ситуации и привлечению молодежи к решению вопросов, связанных с охраной природы.

Итоговая стратегическая сессия определила ключевые направления развития региона Во вторник, 4 сентября, на площадке ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти прошел общественный региональный форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы, проведенной в последние месяцы по формированию стратегии развития Самарской области. В работе сессии приняли участие руководители региональных и муниципальных органов власти, депутаты, общественники, руководители крупнейших предприятий, активные граждане.

Также он побывал на стратегической сессии "Новая жизнь села", которая проходила в поселке Усть-Кинельский. "Мне, конечно, нравится то, что мы становимся "хлебной державой", - отметил Константин Титов. - Поволжье, Самарский край исторически были житницей страны, и сегодня мы вновь становимся экспортерами зерна. Но, кроме того, мы должны направить серьезные ресурсы на развитие мясного и молочного животноводства. Это сложнее, но это надо делать".

Такая инициатива, выдвинутая на стратегической сессии, уже находит отклик в реальном секторе. Константин Титов привел в пример холдинг "Василина". Компания, являясь крупным производителем зерна, начала вкладывать средства в животноводство: "У них уже 12 тысяч голов мясного скота. Такое комплексное развитие мы должны всячески поощрять. Может быть, даже немного сдвинуть поддержку государства в сторону мясного и молочного животноводства".