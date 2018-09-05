Константин Титов: Результаты стратегических сессий важны для развития региона

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на площадке АвтоВАЗа прошел областной форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы по разработке планов социально-экономического развития Самарской области. Один из его участников экс-губернатор Самарской области Константин Титов рассказал о своих впечатлениях о работе стратегических сессий.
По мнению Константина Титова, результаты работы стратегических сессий чрезвычайно важны для дальнейшего развития региона.
Экс-губернатор лично участвовал в работе двух стратегических сессий. По его словам, на сессии "Комфортная среда: новое качество жизни", на которой в том числе обсуждались вопросы экологии, лично ему больше всего запомнились конкретные предложения по организации мониторинга экологической ситуации и привлечению молодежи к решению вопросов, связанных с охраной природы.
Также он побывал на стратегической сессии "Новая жизнь села", которая проходила в поселке Усть-Кинельский. "Мне, конечно, нравится то, что мы становимся "хлебной державой", - отметил Константин Титов. - Поволжье, Самарский край исторически были житницей страны, и сегодня мы вновь становимся экспортерами зерна. Но, кроме того, мы должны направить серьезные ресурсы на развитие мясного и молочного животноводства. Это сложнее, но это надо делать".
Такая инициатива, выдвинутая на стратегической сессии, уже находит отклик в реальном секторе. Константин Титов привел в пример холдинг "Василина". Компания, являясь крупным производителем зерна, начала вкладывать средства в животноводство: "У них уже 12 тысяч голов мясного скота. Такое комплексное развитие мы должны всячески поощрять. Может быть, даже немного сдвинуть поддержку государства в сторону мясного и молочного животноводства".
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.